Вулић: Све више гласова за завршетак протектората у БиХ

Аутор:АТВ
Дебата у УН показала је да су све бројнији гласови који сматрају да је вријеме протектората у БиХ при крају и да велике силе све више инсистирају на поштовању изворног Дејтонског споразума и договора конститутивних народа и домаћих институција, рекла је шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић.
Вулићева је оцијенила да су, након Русије и Кине, и САД послале јасну поруку да рјешења у БиХ не могу бити резултат наметања споља, већ искључиво унутрашњег договора конститутивних народа и легитимних институција.
- То потврђује да концепт међународног интервенционизма полако одлази у прошлост и да све више држава инсистира на досљедном поштовању Дејтонског споразума. Република Српска је све ове године била једина досљедна слову Дејтона, док се политичко Сарајево позива на некакав "дух Дејтона", покушавајући да кроз наметања и пренос надлежности ствара унитарну БиХ - истакла је Вулићева.
Она је навела да је БиХ Дејтоном јасно дефинисана као заједница два ентитета и три конститутивна народа, те упозорила да свако одступање од тог оквира води новим политичким кризама и подјелама.
Коментаришући обраћање бошњачког члана Предсједништва БиХ Денис Бећировић у УН, Вулићева је рекла да је наступ без сагласности Предсједништва БиХ показао дубину политичке кризе у Сарајеву.
- Умјесто да говори у име свих у БиХ, он је практично оптужио Републику Српску, Србију и Хрватску за све проблеме, иако су управо Србија и Хрватска потписници Дејтонског споразума и земље које континуирано помажу БиХ. Када некоме не ваљају ни комшије, ни конститутивни народи, ни међународни фактори који не мисле исто, онда то највише говори о њему самом - нагласила је Вулићева.
Она је поручила да БиХ не може имати стабилну будућност док је у статусу протектората, те оцијенила да је дјеловање Кристијана Шмита додатно нарушило повјерење међу народима.
- Шмит је суспендовао демократске принципе и покушао да мијења уставни поредак мимо договора домаћих актера. Тиме је отворио процес распакивања Дејтона и за то би морао сносити одговорност - рекла је Вулићева.
Она је истакла да је значајно да данас, упркос бројним глобалним разликама, Кина, Русија и САД дијеле став да у БиХ морају бити поштовани равноправност конститутивних народа и изворни Дејтонски споразум, а не концепт унитарне државе.
(СРНА)
