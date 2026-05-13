Logo
Large banner

Вулић: Све више гласова за завршетак протектората у БиХ

Аутор:

АТВ
13.05.2026 11:02

Коментари:

0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић
Фото: ATV

Дебата у УН показала је да су све бројнији гласови који сматрају да је вријеме протектората у БиХ при крају и да велике силе све више инсистирају на поштовању изворног Дејтонског споразума и договора конститутивних народа и домаћих институција, рекла је шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић.

Вулићева је оцијенила да су, након Русије и Кине, и САД послале јасну поруку да рјешења у БиХ не могу бити резултат наметања споља, већ искључиво унутрашњег договора конститутивних народа и легитимних институција.

Сергеј Лавров-16032026

Свијет

Лавров: Кијев намјерно гађа цивиле у Русији

- То потврђује да концепт међународног интервенционизма полако одлази у прошлост и да све више држава инсистира на досљедном поштовању Дејтонског споразума. Република Српска је све ове године била једина досљедна слову Дејтона, док се политичко Сарајево позива на некакав "дух Дејтона", покушавајући да кроз наметања и пренос надлежности ствара унитарну БиХ - истакла је Вулићева.

Она је навела да је БиХ Дејтоном јасно дефинисана као заједница два ентитета и три конститутивна народа, те упозорила да свако одступање од тог оквира води новим политичким кризама и подјелама.

Коментаришући обраћање бошњачког члана Предсједништва БиХ Денис Бећировић у УН, Вулићева је рекла да је наступ без сагласности Предсједништва БиХ показао дубину политичке кризе у Сарајеву.

илу-пун Мјесец-05092025

Занимљивости

Плави Мјесец долази 31. маја и доноси снажан преокрет за ове знакове

- Умјесто да говори у име свих у БиХ, он је практично оптужио Републику Српску, Србију и Хрватску за све проблеме, иако су управо Србија и Хрватска потписници Дејтонског споразума и земље које континуирано помажу БиХ. Када некоме не ваљају ни комшије, ни конститутивни народи, ни међународни фактори који не мисле исто, онда то највише говори о њему самом - нагласила је Вулићева.

Она је поручила да БиХ не може имати стабилну будућност док је у статусу протектората, те оцијенила да је дјеловање Кристијана Шмита додатно нарушило повјерење међу народима.

- Шмит је суспендовао демократске принципе и покушао да мијења уставни поредак мимо договора домаћих актера. Тиме је отворио процес распакивања Дејтона и за то би морао сносити одговорност - рекла је Вулићева.

Удес Мркоњић

Хроника

Љекар из Мркоњић Града о стању пацијената након судара аутобуса и камиона

Она је истакла да је значајно да данас, упркос бројним глобалним разликама, Кина, Русија и САД дијеле став да у БиХ морају бити поштовани равноправност конститутивних народа и изворни Дејтонски споразум, а не концепт унитарне државе.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сања Вулић

Представнички дом

Дејтонски споразум

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

СИПА претреса на више локација због утаје и прања новца

Хроника

СИПА претреса на више локација због утаје и прања новца

32 мин

0
На магистралном путу првог реда MI-101 почели су радови на преусмјеравању саобраћаја ради наставка радова рехабилитације.

Друштво

Инвестиција вриједна 12 милиона КМ: Санација саобраћајних знакова на дионици Бањалука-Клашнице

36 мин

0
Бањалучанин пијан напао здравственог радника

Хроника

Бањалучанин пијан напао здравственог радника

37 мин

0
У акцији "Карика" ухапшено шест особа због сексуалног искориштавања дјеце.

Хроника

У акцији "Карика" ухапшено шест особа због сексуалног искориштавања дјеце

45 мин

0

Више из рубрике

Возила на Нестро пумпи точе гориво.

БиХ

Дизел у ФБиХ скупљи за 50 одсто у односу на прошлу годину

53 мин

0
Кристијан Шмит бивши високи представник у Бих

БиХ

Независност Српске ако Шмит наметне закон о "државној имовини" ?

15 ч

7
Нина Сајић

БиХ

Сајић: Све назнаке и сигнали да се иде према затварању Канцеларије високог представника

16 ч

4
Хвала и збогом Шмиту: САД дипломатски окренула плочу

БиХ

Хвала и збогом Шмиту: САД дипломатски окренула плочу

17 ч

9

  • Најновије

11

17

Везала га и поливала киселином? Комшије откривају језиве детаље злочина на Чукарици

11

05

Детаљи хорора код Обреновца: Тијело пронађено завијено у ћебе

11

02

Вулић: Све више гласова за завршетак протектората у БиХ

10

57

Додик присуствовао Светој архијерејској литургији у Мркоњићима код Требиња

10

54

Лавров: Кијев намјерно гађа цивиле у Русији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner