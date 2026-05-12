Сајић: Све назнаке и сигнали да се иде према затварању Канцеларије високог представника

Аутор:Милица Јагодић
Већ у јуну би се требао одредити тај неко ко ће да наслиједи Кристијана Шмита. Све назнаке и сигнали су да се иде према затварању Канцеларије високог представника. Видјећемо у којем ће то облику бити али дефинитивно је та клима и данас потврђена на сједници Савјета безбједности, рекла је за АТВ Нина Сајић, професор међународних односа и безбједности.
"Курс политика, неколико политика представника сталних чланица Савјета безбједности мијења. Навикли смо на став НР Кине и Руске Федерације које не само да нису признале Кристијана Шмита као неког представника, односно некога ко води Канцеларију високог представника, него се залажу за затварање Канцеларије високог представника", рекла је Нина Сајић професор међународних односа и безбједности.
Представник НР Кине на сједници Свјета безбједности назвао је Кристијана Шмита именом и презименом док се представница Русије успротивила његово присуству тврдећи да није именован на начин на који је то раније било предвиђено, појашњава Сајић.
"Оно што смо могли очекивати је устаљени став Велике Британије који су поновили, тих фамозних 5+2 услова који су највећим дијелим они и смислили. Поново имамо заокрет према затварању Канцеларије високог представника, а то је оно што смо могли да видимо од предсједнице Сједињених Америчких Држава. Иако је негдје на почетку она куртоазно поздравила све оно што је ОХР урадио у коначници. Сједињене Америчке државе су биле те које су подржавале, додуше бивша администрација, Кристијана Шмита као неког високог представника. Ова садашња администрација тражи све начине да направи отклон ка њему", наводи Сајић.
Представница САД-а јасно је навела да се иде ка транзицији као и да је дошло вријеме да се на то мјесто именује неко ко не само да ће бити прихваћен од стране Савјета безбједности него и свих народа у БиХ, каже професор Сајић.
"Већ у јуну би се требао одредити тај неко ко ће да наслиједи Шмита. Све назнаке и сигнали су да се иде према затварању Канцеларије високог представника. Видјећемо у којем ће то облику бити али дефинитивно је та клима и данас потврђена на сједници Савјета безбједности", рекла је Сајић.
Кристијан Шмит вјероватно је био један од последњих који је сазнао да одлази, што наравно он није одлучио јер знамо какав је био његов став од почетка као и да би он желио да у БиХ још да остане, наводи Сајић.
