Шмит жели да ПИК бира високог представника: Именовање на дневном реду сљедеће сједнице

Аутор:АТВ
Коментари:2
Кристијан Шмит, човјек који се представљао као високи представник обратио се Савјету безбједности УН-а те рекао како је сам поднио оставку, те ставио на дневни ред сљедеће сједнице ПИК-а именовање свог насљедника".
"Донио сам личну одлуку да завршим мандат. На основу те своје одлуке сам ставио на дневни ред сљедеће сједнице ПИК-а свог насљедника, почео је процес именовања", рекао је Шмит.
БиХ
АТВ у посједу Шмитовог извјештаја: Додик поменут 16 пута, Срби и Хрвати "лоши момци"
Као што се и очекивало, обрушио се на Србе. Нијемцу су за све криви представници Републике Српске.
"Званичници РС су довели до деескалације, али и даље проводе дестабилизирајуће изјаве. Посебно је у том контексту значајна изјава Додика дата у Доњој Градини", рекао је он.
Подсјећамо, у Њујорку је почела полугодишња дебата Савјета безбједности УН о БиХ, а на старту Русија се званично успротивила да се Кристијан Шмит обрати Савјету.
Свијет
Сједница СБ УН-а, Русија јасна: Шмит нема право да говори у име међународне заједнице
"Желимо званично да кажемо да се не слажемо са тим да се Шмит обрати, посебно као тзв. високи представник. Хоћемо да кажемо да Савјет безбједности није одбрио њега и није овлашћен да обавља дужност. Шмит никада није има и нема право да говори у име међународне заједнице, он може само да говори у лично име као држављанин Њемачке. Шмит је наводно одступио са позиције коју никада није ни имао", рекла је представница Русије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
19
44
19
37
19
37
19
29
19
26
Тренутно на програму