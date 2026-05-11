АТВ у посједу Шмитовог извјештаја: Додик поменут 16 пута, Срби и Хрвати "лоши момци"

Аутор:АТВ
Коментари:1
Име Милорада Додика је поменуто 16 пута у извјештају Кристијана Шмита Савјету безбједности који је у посједу АТВ-а.
Шмит описује Додика као лидера СНСД-а који је у априлу 2026. у Доњој Градини користио „експлицитно сецесионистичку реторику“. Смета му и што је "Синиша Каран након избора обећао наставак политичке агенде Милорада Додика“.
Писао је њемачки држављанин и о пресуди Милораду Додику, апелацијама Уставном суду БиХ, те жалби Додиковог правног тима суду у Стразбуру.
Руководство Републике Српске поново је оптужено за сецесионистичку реторику, а посебно се издвајају изјаве Додика о "уједињењу српског народа" и представљање Републике Српске као прелазне фазе ка трајној унији са Србијом.
"Додик, и након губитка функције, наставио је да има фактички политички утицај над Владом Републике Српске и СНСД-ом", наводи се у извјештају који је у посједу АТВ-а.
Смета Шмиту и Јавни сервис републике Српске, а оно што је бизарно, забринут је Нијемац због сарадње МУП-а Републике Српске са мађарским безбједносним "структурама због проблема надлежности".
У извјештају, Шмит наводи да ХДЗ блокира, заједно са СНСД-ом Дом народа БиХ, те да су одбили закон о тзв. државној имовини.
"Дом народа Парламентарне скупштине БиХ практично служи као механизам блокаде, јер су СНСД и ХДЗ БиХ честим напуштањем сједница онемогућавали усвајање закона потребних за европски пут БиХ", наводи се у извјештају.
Помиње и етничке нетрпељивости и сукобе, споменик Слободану Праљку у Чапљини, те говори о политичким унапређењима у полицијским структурама у неколико кантона.
Бошњаци су опет "поштеђени" у његовом извјештају, без превеликог спомињања. Као по обичају, Шмиту су за све криви Срби и помало Хрвати.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
19
53
19
43
19
41
19
37
19
26
Тренутно на програму