ХДЗ БиХ о одласку Шмита: Канцеларију ОХР-а измјестити!

11.05.2026 17:22

Предсједник ХЗД-а Драган Човић
Фото: АТV

Хрватска демократска заједница БиХ (ХДЗ БиХ) огласила се поводом одлуке Кристијана Шмита да напусти БиХ, поручивши да је трансформација ОХР-а нужна.

У саопштењу за јавност, из ХДЗ БиХ наводе да БиХ мора достићи пуну независност.

- Уважавајући улогу међународних партнера у подршци стабилности и развоју Босне и Херцеговине у њеном постконфликтном и демократском периоду, ХДЗ БиХ истиче да је неопходно хитно спровођење реформских корака на путу ка испуњењу унутрашњих и спољнополитичких приоритета те остварењу потпуне независности Босне и Херцеговине након више од три деценије активног дјеловања међународних фактора - наводи се у саопштењу.

С обзиром на процес европских интеграција, из ХДЗ БиХ истичу да чланство у Европској унији није компатибилно с активном међународном улогом каква још постоји у БиХ, те наглашавају потребу за трансформацијом Канцеларије високог представника и његовим измјештањем из БиХ.

- Домаћи и легитимно изабрани функционери који су добили повјерење грађана у демократским изборним процесима морају коначно преузети пуну одговорност за Босну и Херцеговину, за своју домовину. ХДЗ БиХ истиче да се потребни искораци могу постићи само системским и конструктивним унутрашњим дијалогом политичких актера, међусобним повјерењем и уважавањем, те поштивањем уставног уређења Босне и Херцеговине уз једнакоправност свих конститутивних народа - наглашавају.

На крају поручују да Босна и Херцеговина мора самостално одлучивати о својој будућности.

- Пут Босне и Херцеговине мора бити самостално и суверено изграђен од стране њених грађана и политичких представника како би постала стабилна и сигурна земља, перспективне будућности, у којој ће међународни фактори пружати подршку, али у којој више неће постојати институције које би биле изнад институција власти Босне и Херцеговине - закључили су.

Кристијан Шмит

Драган Човић

ХДЗ БиХ

