Од Израела до Србије: Ко је Емануел Жофре?

Емануел Жофре могао би да буде сљедећи високи представник у БиХ послије Валентина Инцка, сазнаје АТВ.
Како сазнајемо, прича о томе да Жорфе буде шеф ОХР-а у БиХ, потекла је у европским круговима, а и САД би могао да га подржи.
Има највише шансе: Емануел Жофре сљедећи високи представник у БиХ?
Жорфе, тренутно високи званичник европске службе спољних послова је близак са отправником послова Амбасаде САД у БиХ Џоном Гинкелом, што му свакако драстично повећава шансе да дође у БиХ.
Емануеле Жиофре је италијански дипломата и високи званичник Европске уније, најпознатији по функцији шефа Делегације Европске уније у Србији, коју је обављао од 2021. године до 2025. године. Током своје дипломатске каријере радио је на питањима европске спољне политике, демократије, избора, људских права и међународних односа.
Жиофре је дипломата са богатим искуством у области међународних односа, људских права, демократије и изборних процеса. Током своје дугогодишње каријере обављао је бројне важне функције у институцијама Европске уније и међународним организацијама.
Од 2017. до 2021. године био је амбасадор и шеф Делегације Европске уније у Израелу, са сједиштем у Тел Авиву. Прије тога, од 2013. до 2017. године, радио је као шеф Одјељења за демократију и посматрање избора у Европској служби за спољне послове (EEAS) у Бриселу, гдје је био задужен за праћење демократских процеса и изборних мисија широм свијета.
У периоду од 2011. до 2013. године био је савјетник генералног директора за Сјеверну Африку и Блиски исток у Европској служби за спољне послове у Бриселу. Раније је, од 2007. до 2011. године, предводио Секцију за људска права у Делегацији Европске уније при Уједињеним нацијама у Њујорку.
Од 2003. до 2007. године био је шеф Политичко-економског одјељења Делегације Европске комисије у Израелу, у Тел Авиву. Прије тога је у Бриселу, од 2000. до 2003. године, радио у области људских права и демократије у оквиру Генералног директората за спољне односе Европске комисије.
На почетку међународне каријере, од 1997. до 2000. године, био је савјетник за изборе у оквиру Организације за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС/ODIHR) у Варшави, гдје је учествовао у праћењу и организацији изборних процеса у више држава.
Поред матерњег италијанског језика, говори француски, енглески и шпански језик.
Ожењен је и има троје дјеце.
Жофре се средином априла састао и са српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић у Анталији, на маргинама Дипломатског форума.
"Разговарали смо о разним темама, као и о ситуацији у ЕУ и БиХ. Вјерујем да ће овај састанак допринијети бољем међусобном разумијевању", истакла је Цвијановић тада Цвијановић.
