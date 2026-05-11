Каја Калас о одласку Шмита, спомиње ПИК

Висока представница Европске уније за спољну политику Каја Калас одржала је конференцију за медије након састанка Савјета за спољне послове министара земаља ЕУ те се између осталог осврнула и на одлазак Кристијана Шмита из БиХ.
Каја Калас је рекла како се увијек може поставити реторичко питање - да ли функционисање државе може бити компликованије и сложеније?
"Наравно, питање је можда реторичко, али да ли функционисање државе може бити сложеније? Мислим да заправо може. Међутим, разговарали смо како подржавамо да новог високог представника именује Вијеће за имплементацију мира (PIC) који ће се одржати у јуну. То је формат који подржава Европска унија", рекла је Калас, а преноси Кликс.
Подсјећамо, Кристијан Шмит, њемачки држављанин који се представљао као високи представник у БиХ, никада није потврђен у Савјету безбједности УН-а, а чини се да ЕУ има жеље да се тако нешто деси и у будућности.
Такође, остаје да се види колика је и стварна моћ ЕУ, коју одавно више нико не пита за мишљење.
