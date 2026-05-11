Жестока пуцњава у Ници, има мртвих и рањених

У француском граду Ници дошло је до жестоке пуцњаве у којој има мртвих и рањених.
У току је интервенција у четврти Мулен у Ници.
Према информацијама до којих је дошао Ле Парисиен, у пуцњави која се догодила овог понедјељка четири особе су рањене, од којих једна тешко, док је једна особа убијена.
На мрежи X, префект департмана Приморски Алпи наводи да је у току интервенција снага реда и хитних служби након пуцњаве. Он моли становнике да избјегавају тај сектор како не би ометали операције које су у току.
(Телеграф)
