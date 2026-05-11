Жестока пуцњава у Ници, има мртвих и рањених

11.05.2026 16:21

У француском граду Ници дошло је до жестоке пуцњаве у којој има мртвих и рањених.

У току је интервенција у четврти Мулен у Ници.

Према информацијама до којих је дошао Ле Парисиен, у пуцњави која се догодила овог понедјељка четири особе су рањене, од којих једна тешко, док је једна особа убијена.

На мрежи X, префект департмана Приморски Алпи наводи да је у току интервенција снага реда и хитних служби након пуцњаве. Он моли становнике да избјегавају тај сектор како не би ометали операције које су у току.

(Телеграф)

