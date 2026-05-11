Нетанјаху: Моџтаба Хамнеи је жив, скрива се у бункеру и покушава одржати ауторитет

Коментари:1
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да вјерује како је ирански врховни вођа Моџтаба Хамнеи жив.
Моџтаба Хамнеи није се јавно појављивао откако је наслиједио свог оца Алија Хамнеија, који је убијен у америчко-израелским ваздушним нападима на почетку рата, због чега су се појавиле бројне спекулације о његовом стању.
Према ранијим информацијама, нови врховни вођа наводно је тешко рањен у нападу у којем је убијено још петоро чланова његове породице.
У интервјуу за емисију “60 минута” телевизије ЦБС, Нетанјаху је рекао: “Мислим да је Моџтаба Хамнеи жив. У каквом је стању, тешко је рећи.”
Додао је да се Хамнеи скрива на тајној локацији.
- Скрива се у неком бункеру или на тајној локацији и покушава одржати свој ауторитет. Мислим да нема исти ауторитет какав је имао његов отац - рекао је Нетанјаху.
Иранска агенција Фарс јучер је објавила да се Хамнеи састао с једним војним командантом и дао “нове смјернице за наставак операција и одлучно супротстављање непријатељима”.
Агенција није објавила додатне детаље.
Свијет
1 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
6 ч1
Најновије
15
59
15
55
15
42
15
39
15
21
Тренутно на програму