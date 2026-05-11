Трамп: Кажу да ће САД морати да уклоне "нуклеарну прашину"

11.05.2026 18:07

Предсједник Доналд Трамп састао се са UFC борцима у сриједу, 6. маја 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће се "бавити" актуелним иранским руководством док се не постигне мировни споразум.

"Бавићу се њима док се не постигне споразум", рекао је Трамп "Фокс њузу".

Он је додао да су му ирански преговарачи рекли да ће САД морати да уклоне "нуклеарну прашину" из уништених иранских објеката, пошто Техеран наводно нема технологију за тај посао.

Трамп је поновио оцјену да ће се ирански режим на крају "сломити".

Предсједник САД је рекао да размишља о поновном покретању Операције "Слобода", у којој би амерички ратни бродови били у пратњи комерцијалних бродова током пловидбе кроз Орумски мореуз, али само као дио шире војне акције

