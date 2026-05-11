Ухапшен тинејџер (17), планирао терористички напад - "Убити невјернике"

У Хамбургу је ухапшен тинејџер узраста 17 година јер је планирао терористички напад, саопштило је јавно тужилаштво у овом сјеверном њемачком граду.
Тужилаштво наводи да вјерује да је сиријски држављанин био инспирисан терористичком организацијом Исламска држава.
Тинејџера су ухапсиле специјалне снаге након истраге коју је водило неколико савезних обавјештајних служби у сарадњи са локалном полицијом.
Он је наводно планирао да убије "невјернике", а међу циљевима су били тржни центар, кафић и полицијска станица, пренијела је агенција ДПА.
Према наводима тужилаштва, тинејџер је намјеравао да употријеби нож, експлозив или Молотовљеве коктеле.
Током припрема за нападе, набавио је вјештачко ђубриво, течност за упаљач, капу "фантомку" и нож, преноси Срна.
