Цвијановић: Шмит довео БиХ до политичке смрти, Српска све издржала

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је логично да одлазак Кристијана Шмита из БиХ изазива огромну пажњу, будући да је довео БиХ до политичке, економске и демократске смрти, али и поручила да Република Српска све издржала.
Цвијановићева је навела да је Шмит правио БиХ онаквом каква није конципирана Дејтонским споразумом, потпуно урушавајући домаћи дијалог.
"И скоро све овосвјетске наводне демократије су то лицемјерно или подржавале или ћутке одобравале. Оне који кажу како је Дејтонски споразум еволуирао и да тако треба посматрати вјештачки наметнуте модификације тог споразума треба упитати - да ли је хаос у који је гурнута БиХ дио те еволуције?", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) May 11, 2026
Она је нагласила да је Република Српска издржала оно што многи не би ни приближно могли поднијети.
Из ОХР-а је саопштено да је Кристијан Шмит донио личну одлуку да напушта БиХ.
