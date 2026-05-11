Цвијановић: Шмит довео БиХ до политичке смрти, Српска све издржала

11.05.2026 13:04

Српски члан Предсједништва
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је логично да одлазак Кристијана Шмита из БиХ изазива огромну пажњу, будући да је довео БиХ до политичке, економске и демократске смрти, али и поручила да Република Српска све издржала.

Цвијановићева је навела да је Шмит правио БиХ онаквом каква није конципирана Дејтонским споразумом, потпуно урушавајући домаћи дијалог.

"И скоро све овосвјетске наводне демократије су то лицемјерно или подржавале или ћутке одобравале. Оне који кажу како је Дејтонски споразум еволуирао и да тако треба посматрати вјештачки наметнуте модификације тог споразума треба упитати - да ли је хаос у који је гурнута БиХ дио те еволуције?", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Она је нагласила да је Република Српска издржала оно што многи не би ни приближно могли поднијети.

Из ОХР-а је саопштено да је Кристијан Шмит донио личну одлуку да напушта БиХ.

