Тужилац из Травника ухапшен због примања мита!

Аутор:Огњен Матавуљ
Полицијски службеници СИПА ухапсили су Меху Брадића, тужиоца Кантоналног тужилаштва Средње-босанског кантона, због сумње да је примио мито, потврђено је за АТВ.
Како сазнајемо Брадић је ухапшен на дјелу након што је од једне особе тражио и примио 2.000 КМ мита у означеним новчаницама.
Коруптивне радње тужиоца оштећени је пријавио. По налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције, организованог и међукантоналног криминала (ПОСКОК) Федералног тужилаштва организована је примопредаја новца, при чему је Брадић ухваћен на дјелу.
У току су претреси канцеларије тужиоца, након чега ће бити познато више информација.
