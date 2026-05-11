Тужилац из Травника ухапшен због примања мита!

Огњен Матавуљ
11.05.2026 12:53

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Полицијски службеници СИПА ухапсили су Меху Брадића, тужиоца Кантоналног тужилаштва Средње-босанског кантона, због сумње да је примио мито, потврђено је за АТВ.

Како сазнајемо Брадић је ухапшен на дјелу након што је од једне особе тражио и примио 2.000 КМ мита у означеним новчаницама.

Коруптивне радње тужиоца оштећени је пријавио. По налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције, организованог и међукантоналног криминала (ПОСКОК) Федералног тужилаштва организована је примопредаја новца, при чему је Брадић ухваћен на дјелу.

У току су претреси канцеларије тужиоца, након чега ће бити познато више информација.

