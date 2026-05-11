Стевандић: Шмит уништио међунационалне односе у БиХ

11.05.2026 12:10

Предсједник Народне Скупштине Ненад Стевандић на конференцији за медије
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је да је Кристијан Шмит уништио међунационалне односе у БиХ и да жели да напусти БиХ јер је свјестан да је нанио много штете.

"Створили смо ситуацију у којој је Република Српска наживјела Шмита, али и све оне који су били прије њега. Шмит је уништио међунационаолне односе у БиХ, начинио штету међународним факторима и довео БиХ на ивицу рата", рекао је Стевандић на конференцији за новинаре у Бањалуци.

Он је истакао да је упорност руководства Српске довела до одласка Шмита.

Када је ријеч о посјети Русији, Стевандић је рекао да је Република Српска уважена у Русији због принципијелних ставова.

"Ради тога и на западу желе да разговарају са нама што је резултат упорности и истрајности. Способни смо да издржимо све изазове", додао је Стевандић.

Он каже да званичници Српске у Москви нису спомињали друге народе.

"Нисмо расправљали о било коме него само о Српској. Не желимо да нанесемо штету никоме, нити да на западу неко условљава наш однос са Русијом“, нагласио је Стевандић.

