Минић са делегацијом Санкт Петербурга о наставку сарадње

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у Бањалуци са делегацијом Санкт Петербурга, коју је предводио Јевгениј Дмитријевич Григорјев, предсједник Комитета за спољне послове Санкт Петербурга.
Током састанка је наглашено да је интензивна сарадња Републике Српске и Санкт Петербурга од суштинског значаја за два народа, који дијеле заједничке вриједности и нераскидиве историјске и културне везе.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је да је Влада чврсто опредијељена за даље унапређење сарадње са Санкт Петербургом, те да стоји на располагању за све добре идеје, како би се оне заједнички реализовале у будућности.
На састанку је закључено да ће се у наредном периоду активно радити на плану даљег интензивирања и проширивања сарадње у свим областима, да би постојећи односи били додатно унапријеђени кроз нове пројекте.
Истакнуто је да се сљедеће године навршава двије деценије од потписивања Протокола о сарадњи Републике Српске и Санкт Петербурга, иза које стоје веома успјешни резултати.
