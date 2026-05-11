Делегација Санкт Петербурга у Бањалуци

Аутор:АТВ
Коментари:0
Делегација Санкт Петербурга, коју предводи предсједник Комитета за спољне послове овог града Григорјев Јевгениј Дмитријевич, у тродневној је посјети Републици Српској поводом одржавања "Дана Санкт Петербурга у Републици Српској".
Делегација се данас састала са предсједником Републике Српске Синишом Караном, предсједником СНСД-а Милорадом Додиком и директорком Канцеларије за међународну сарадњу Аном Тришић Бабић.
У фокусу посјете руске делегације је сарадња у области привреде, здравства, науке и културе.
Руска делегација ће посјетити и Универзитетски клинички центар у Бањалуци, а учествоваће и на неколико округлих столова у областима културе, здравља и науке, саопштено је из Владе Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
27
11
22
11
21
11
21
11
12
Тренутно на програму