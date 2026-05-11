Додик о одласку Шмита из БиХ: Падај сило и неправдо - Српска је вјечна!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик је, поводом одласка Кристијана Шмита из БиХ, на друштвеној мрежи "Икс" објавио снимак партизанске пјесме "Падај сило и неправдо" и поручио да је Република Српска вјечна.
"Оде још један. Република Српска је вјечна!", написао је Додик.
Из ОХР-а је саопштено да је Кристијан Шмит донио личну одлуку да напушта БиХ.
Оде још један.— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 11, 2026
Република Српска је вјечна. pic.twitter.com/iRksFmGycG
