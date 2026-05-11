Радуловић ударио по Станивуковићу: Ово је уцјена због кандидатуре!

АТВ
11.05.2026 12:38

Бранко Блануша и Драшко Станивуковић
Најава, коју сам видио у медијима, ПДП-ових одборника да ће напустити скупштинску већину у Модричи је уцјена и покушај да се утиче на одлуке СДС-а везано за кандидатуре на предстојећим општим изборима, рекао је начелник Модриче Јовица Радуловић коментаришући информацију да су три одборника ПДП-а напустила скупштинску већину.

Сага око скупштинске већине у Модричи траје дуже вријеме. Посљедњи пут није било већина 12. марта, а и тада Радуловићеве приједлоге нису подржали одборници ПДП-а Ведран Чакаревић, Милутин Поповић и Младен Видовић.

Јовица Радуловић

Република Српска

Одборници ПДП-а "окренули леђа" Радуловићу

Сада, према информацијама портала Провјерено, након посјете Драшка Станивуковића Модричи и општинском одбору покрета "Сигурна Српска", одлучено је да, уколико СДС не подржи Станивуковића као кандидата за предсједника Републике Српске, одборници ПДП-а дефинитивно напусте скупштинску већину.

Радуловић каже да није добио ништа званично и да је информацију прочитао у медијима, а након посјете Станивуковића Модричи.

- Сви захтјеви одборника ПДП-а, односно ПСС-а, су испуњени, па чак и више од тога. Не видим други разлог за незадовољство, него управо чињеницу да нам предстоји Главни одбор СДС-а гдје ће се разматрати кандидатуре за опште изборе - каже Радуловић.

Он је позвао ПДП да, уколико већ планирају напустити већину, поднесу оставке на све функције у општини.

- Позивам онда њихове директоре да поднесу оставке у предшколској установи "Наша радост", у Развојној агенцији општине и базену - рекао је Радуловић.

На питање да ли ово види као уцјену на њега као предсједника Главног одбора СДС-а, Радуловић кратко и директно одговара: "Апсолутно".

- Ово се не може тумачити другачије него као вид притиска уочи предстојећег гласања на страначким органима СДС-а - рекао је Радуловић.

(Провјерено)

