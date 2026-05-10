Млади Станивуковићу служе само за сликање? Упућено отворено писмо градоначелнику

10.05.2026 16:16

Да ли су млади у Бањалуци само статисти за снимање промотивних видео-спотова или стварни приоритет Градске управе? Ово питање поново је усијало јавност након што је предсједник Савеза средњошколаца Републике Српске Стефан Раковић, упутио отворено писмо градоначелнику Драшку Станивуковићу.

Раковић је подсјетио Станивуковића на октобар 2025. године, истичући да је дискредитација Савеза почела оног тренутка када су млади одбили да буду "пијуни" у политичким играма градоначелника.

"Сјећаш ли се октобра 2025. када си први пустио причу да смо политички 'продужени', само зато што нисам хтио радити по твојим условима? О томе ћу детаљније у понедјељак, 11. маја". Сјећаш ли се да смо тада били важни, а данас очигледно више нисмо? Сјећаш ли се обавјештења од 17.11.2025. од радника Градске управе да можемо 'заборавити на средства од града'? Ово нису политичке игре, него однос према младима и обећањима. Јасно поручујем: нисам политички оријентисан. Да јесам, не бих имао дјецу у Савезу чији су родитељи твоји симпатизери", рекао је Раковић.

Раковић је "бацио рукавицу у лице" Станивуковићу позивајући га да прихвати иницијативу бесплатног превоза за средњошколце и студенте, идеју коју је Станивуковић некада "снажно промовисао".

Отворено писмо Драшку Станивуковићу
"Као бившег средњошколца, колегијално те позивам: прихвати бесплатан превоз - оно што си раније подржавао. Добијаш и бесплатну мјесечну карту, као и 'Савез попуст картицу'. Све остало су ријечи. Вријеме је да се види ко стоји иза њих“, закључио је Раковић.

