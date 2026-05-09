Бањалучки ватрогасци спасили маче из пожара

Припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука имали су током јучерашњег дана и ноћи више интервенција на подручју града.
Осим пожара на аутомобилу евидентирано је и неколико техничких интервенција.
Прва интервенција забиљежена је у 07.10 у Равногорској улици, гдје су ватрогасци интервенисали приликом скидања мачке са крова објекта.
У 11.45 услиједила је техничка интервенција у Улици Михајла Пупина, гдје је извршено искључење шпорета.
Ватрогасци су потом у 20.55 гасили пожар на контејнеру у Улици Мише Ступара. Видео можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.
Најзахтјевнија интервенција догодила се у 23.24 часова на Булевару Цара Душана, гдје је избио пожар на аутомобилу. Брзом реакцијом ватрогасаца спашена је и мачка.
Током ноћи, у 01.58, припадници бригаде интервенисали су и у Крфској улици, гдје су извршили отварање стана.
