Арт радар: Између подкаста и филмског платна

Извор:

АТВ

09.05.2026 13:00

'Арт радар' ове недјеље открива шта обликује савремену умјетничку сцену и ко су људи који је помијерају.

Упознаћемо двојац који стоји иза подкаста 'Урлаона' и Сару Радусиновић, која ће нас провести кроз свој филмски свијет и на моменат одвести до магичне Будимпеште.

Формат 'Арт радар' је емисија која ће вам открити људе који стварају умјетност и који се својим изразом издвајају из масе. Исто тако, донијеће и седмични преглед локалних и свјетских актуелности из области културе, умјетности и поп арта.

Емисију уређује Ена Митровски, а води Милица Марјановић.

Арт радар', недјеља у 20 часова.

