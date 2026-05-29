Њујорк тајмс: Трамп није донио одлуку о споразуму

Амерички предсједник Доналд Трамп није донио одлуку о нацрту споразума са Ираном након двочасовног састанка са својим савјетницима за безбједност у Бијелој кући, јавио је Њујорк тајмс позивајући се на високог америчког званичника.
Раније током дана, Трамп је саопштио да ће сазвати специјални састанак "да би донио коначну одлуку".
"Аксиос" је пренио јуче, позивајући се на америчке званичнике, да су се САД и Иран договорили о нацрту споразума који би био на снази 60 дана, али да је потребно да добије одобрење од Трампа, преноси Срна.
