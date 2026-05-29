Минић: Америчка администрација праведно третира Српску

Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је данас да америчка администрација коју предводи предсједник САД Доналд Трамп праведно третира Српску.
"То значи да више нисмо лоши и криви за све у БиХ. Прије се дешавало да, након неких писама из БиХ упућених ЕУ и Стејт департменту, званичницима Српске буду уведене санкције, али и институцијама отказани пројекти који су договорени", изјавио је новинарима Минић.
Минић је указао да сада политичко Сарајево страхује од свега овога, јер је било повлаштено годинама.
