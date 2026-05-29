Минић: Америчка администрација праведно третира Српску

АТВ
29.05.2026 14:15

Фото: ATV

Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је данас да америчка администрација коју предводи предсједник САД Доналд Трамп праведно третира Српску.

"То значи да више нисмо лоши и криви за све у БиХ. Прије се дешавало да, након неких писама из БиХ упућених ЕУ и Стејт департменту, званичницима Српске буду уведене санкције, али и институцијама отказани пројекти који су договорени", изјавио је новинарима Минић.

Минић је указао да сада политичко Сарајево страхује од свега овога, јер је било повлаштено годинама.

(Срна)

