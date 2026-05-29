Путин: За Русију је приоритет продубљивање савезничких односа са земљама ЕАЕС

Аутор:АТВ
Коментари:0
Симболично, прије тачно 12 година, 29. маја 2014. године, овдје у Астани је потписан Споразум о оснивању Евроазијског економског савеза, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин на састанку Вишег евроазијског економског савјета у Астани у проширеном саставу.
- Корак по корак, формира се пуноправан и свеобухватан јединствен економски простор - нагласио је руски лидер, пише РТ Балкан.
Република Српска
Минић: Станић би требало да зна процедуру; Будимир: И спекулисање је кривично дјело
ЕАЕС успјешно функционише и наставља даље да се развија, нагласио је Путин и подвукао да су успостављена заједничка тржишта услуга, капитала и радне снаге, као и да се шири вишестрана сарадња у њразним областима.
- Трговински токови између држава нашег савеза достигли су 95 милијарди долара прошле године - истакао је предсједник РФ.
Он је додао да се види раст у већини економских сектора.
- Желио бих посебно да истакнем, имајући у виду специфичност садашње ситуације, да тесна евроазијска интеграција ипак доноси реалну корист свакој од држави чланици нашег савеза. Она доприноси повећању прихода бизниса, побољшању квалитета живота и благостања становништва наших земаља. Практично сви трговински обрачуни међу нашим земљама одвијају се у националним валутама - нагласио је руски предсједник и додао да су на тај начин узјамне извозне и увозне операције заштићене од спољних утицаја и негативних тенденција на светским тржиштима.
Свијет
Пољаци се побунили: Разматрају да одузму Зеленском Орден бијелог орла
Путин је нагласио да многе стране државе и велике регионалне структуре, као што су ЗНД, ШОС, Асоцијација држава југоисточне Азије, показују интересовање за сарадњу са ЕАЕС-ом.
- Са своје стране ЕАЕС је досљедно отворен за узајамно корисну и равноправну сарадњу са конструктивно настројеним државама и удружењима, а круг преференцијалних партнера петорке из године у годину се у потпуности шири - истакао је руски предсједник.
Путин је напоменуо да су до 2025. године закључени трговински споразуми са Монголијом, УАЕ и Индонезијом, те да су преговори са Индијом интензивирани.
Кључни макроекономски показатељи земаља ЕАЕУ имају позитивну и стабилну динамику, додао је.
- То говори само за себе. Укупна индустријска производња у Евроазијскоом савези порасла је за 1,6 одсто, пољопривредна производња за 4,6 одсто, а грађевинарство за 4,2 одсто - прецизирао је руски предсједник.
Фудбал
Опљачкана кућа Синише Михајловића
Он је такође навео да је у оквиру ЕАЕС покренут механизам повлашћеног суфинансирања перспективних индустријских пројеката.
- Кредити за те намене одобравају се по каматним стопама које су знатно ниже од тржишних. Тренутно се већ активно реализују два заједничка индустријска пројекта, за три су одобрени захтјеви за финансирање, док се још 14 налази у фази разраде у Евроазијској економској комисији - појаснио је.
Путин је посебно истакао рад ЕАЕС на промоцији супституције увоза.
- Захваљујући ширењу индустријске сарадње, наше земље су створиле ефикасне ланце додатне вриједности, унапређују процесе супституције увоза и уводе дигиталне технологије и иновације - подвукао је.
Свијет
Узбуна у Русији: Спријечен терористички напад на воз, приведен осумњичени
Земље ЕАЕУ заједничким напорима теже да се самостално обезбјеђују виталним пољопривредним производима сопствене производње, истакао је руски лидер.
- Нагласићу да је продубљивање савезничких односа са свим државама Евроазијског економског савеза безусловни приоритет за Русију. Намјеравамо да и даље на све начине доприносимо развоју интеграционих процеса на целом евроазијском простору - закључио је предсједник Русије Владимир Путин на крају свог говора.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч8
Регион
7 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
17
42
17
23
17
19
17
14
17
10
Тренутно на програму