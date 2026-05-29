Прекомјерно гледање у екране узрокује ''дигиталну главобољу'': Све чешће се јавља код младих

АТВ
29.05.2026 14:02

Млада жена показује стрес са лаптопом и телефоном за столом, показујући дигиталну исцрпљеност.
Фото: Anna Tarazevich/Pexels

Прекомјерна изложеност екранима мобилних телефона међу дјецом и адолесцентима често је узрок "дигиталне главобоље", облика мигрене повезаног са продуженом употребом електронских уређаја, поремећајима спавања, визуелним умором и когнитивним преоптерећењем, показала су научна истраживања.

Све више студија повезује екране електричних уређаја и главобоље, а истраживачи, педијатри, указују да напрезање очију, поремећен сан и когнитивно преоптерећење узрокују главобоље, преноси Анса.

Недавни преглед објављен у часопису Хеадацхе, који је анализирао 48 међународних студија, показује везу између времена проведеног пред екраном и повећања главобоља међу младима.

Смањење времена пред екраном ублажава симптоме

Друга недавна студија у Медицинском билтену Инфантилне болнице у Мексику открила је да дјеца с главобољама чешће користе паметне телефоне и таблете више од три сата дневно, а утврђено је и побољшање симптома смањењем времена проведеног пред екраном.

Међу главним укљученим механизмима је визуелни умор узрокован продуженим временом проведеним пред екраном, у комбинацији с поремећајем циклуса спавања и буђења узрокованим плавим свјетлом с екрана, што може да смањи производњу мелатонина.

Провођење више сати са вратом савијеним над паметним телефоном такође повећава напетост у мишићима врата и може да доведе до бола који се шири према глави, у облику тензијских главобоља.

Стална обавјештења повећавају анксиозност

Још један негативан фактор је когнитивно преоптерећење узроковано сталном стимулацијом од обавјештења и сатима прегледа стимулирајућег садржаја, повезано с анксиозношћу због одржавања повезаности и "не пропуштања".

Из тог разлога, Италијанско друштво за педијатрију препоручује правилну употребу уређаја од детињства, попут избегавања паметних телефона и таблета прије спавања, одржавања спаваћих соба без уређаја, ограничавања времена проведеног на интернету и прављења честих пауза током кориштења.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

главобоља

Мобилни телефон

умор

