Прекомјерно гледање у екране узрокује ''дигиталну главобољу'': Све чешће се јавља код младих

Прекомјерна изложеност екранима мобилних телефона међу дјецом и адолесцентима често је узрок "дигиталне главобоље", облика мигрене повезаног са продуженом употребом електронских уређаја, поремећајима спавања, визуелним умором и когнитивним преоптерећењем, показала су научна истраживања.
Све више студија повезује екране електричних уређаја и главобоље, а истраживачи, педијатри, указују да напрезање очију, поремећен сан и когнитивно преоптерећење узрокују главобоље, преноси Анса.
Недавни преглед објављен у часопису Хеадацхе, који је анализирао 48 међународних студија, показује везу између времена проведеног пред екраном и повећања главобоља међу младима.
Друга недавна студија у Медицинском билтену Инфантилне болнице у Мексику открила је да дјеца с главобољама чешће користе паметне телефоне и таблете више од три сата дневно, а утврђено је и побољшање симптома смањењем времена проведеног пред екраном.
Међу главним укљученим механизмима је визуелни умор узрокован продуженим временом проведеним пред екраном, у комбинацији с поремећајем циклуса спавања и буђења узрокованим плавим свјетлом с екрана, што може да смањи производњу мелатонина.
Провођење више сати са вратом савијеним над паметним телефоном такође повећава напетост у мишићима врата и може да доведе до бола који се шири према глави, у облику тензијских главобоља.
Још један негативан фактор је когнитивно преоптерећење узроковано сталном стимулацијом од обавјештења и сатима прегледа стимулирајућег садржаја, повезано с анксиозношћу због одржавања повезаности и "не пропуштања".
Из тог разлога, Италијанско друштво за педијатрију препоручује правилну употребу уређаја од детињства, попут избегавања паметних телефона и таблета прије спавања, одржавања спаваћих соба без уређаја, ограничавања времена проведеног на интернету и прављења честих пауза током кориштења.
