Logo
Large banner

Замагљен вид није само умор: Симптоми рака ока које не смијете занемарити

Аутор:

АТВ
29.05.2026 14:01

Коментари:

0
доктор љекар медицина
Фото: Pexel/ Pavel Danilyuk

Стручњаци упозоравају да поједине промјене на очима могу бити много више од пролазне сметње или посљедице умора.

Замагљен вид, упорна иритација ока и изненадне промјене у квалитету вида спадају међу симптоме који се не смију занемарити, јер у ријетким случајевима могу бити знак рака ока, посебно ако су дуготрајни или се погоршавају.

Иако се рак ока најчешће дијагностикује код особа старијих од 50 година, посљедњих година расте број млађих пацијената којима се открива ова болест, а многи случајеви буду дијагностиковани тек када болест узнапредује.

Најчешћи облик је меланом ока, врста рака која настаје у средњем слоју очне јабучице. Сматра се да излагање ултраљубичастом зрачењу, било са сунца или из соларијума, може повећати ризик од његовог развоја, наводи за Дејли Мејл оптометриста Нил Лерд.

Симптоми на које треба обратити пажњу:

  • замагљен или измијењен вид;
  • губитак периферног вида;
  • појава бљескова свјетлости, сјенки или тамних мрља у видном пољу;
  • тамне промјене на обојеном дијелу ока (шареници);
  • квржице или отоци око ока;
  • црвенило и иритација ока који не пролазе упркос лијечењу.

„Многи људи занемарују промјене у виду или изгледу очију, сматрајући их нормалним посљедицама старења или претјеране употребе дигиталних уређаја. Међутим, рано препознавање ових суптилних знакова може бити од пресудног значаја. Ако вам се чини да нешто није у реду или симптоми трају дуже него што бисте очекивали, важно је да се јавите љекару“, упозорава Лерд.

Ко је у већем ризику?

Према његовим ријечима, особе које имају блиског сродника са меланомом имају 30 до 50 одсто већи ризик од развоја рака ока. Додатни фактори ризика су свијетла боја очију, свијетла пут, као и младежи неправилног облика или неуобичајене боје.

Важност превенције

Стручњаци посебно наглашавају важност заштите очију од УВ зрачења. Ношење квалитетних наочара за сунце са УВ заштитом може смањити ризик од појединих облика рака ока. Препорука је да се офталмолошки преглед обавља најмање једном у двије године, односно једном годишње код особа са повећаним ризиком, јер рано откривање значајно побољшава исход лијечења, преноси Унилад.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

канцер

Замагљен вид

симптом

здравље

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

сједишта авион сједење путовање

Свијет

Авио-компаније пооштриле правила у авиону због навике многих путника

3 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Хроника

Удес на Старчевици: Дјевојке повријеђене у судару мотоцикла и камиона

3 ч

0
Два старија мушкарца шетају, разговарајући по сунчаном дану.

Свијет

Усвојен као новорођенче, а у деветој деценији сазнао да има брата: ''Можда смо се мимоилазили на улици''

4 ч

0
Нове цијене горива: Дизел јефтинији, бензин поскупио

Србија

Нове цијене горива: Дизел јефтинији, бензин поскупио

4 ч

0

Више из рубрике

doktor ljekar uniforma medicina

Здравље

Данас бесплатни прегледи младежа на УКЦ-у

5 ч

0
Кафа

Здравље

Напитак који је идеална замјена за прву јутарњу кафу

6 ч

0
Кувана јаја

Здравље

Већи унос јаја повезан са смањеним ризиком од деменције

9 ч

0
врућина висока температура

Здравље

Многи осјећају здравствене тегобе због промјене времена: Доктор објаснио шта радити уколико вам позли

19 ч

0

  • Најновије

17

42

Трамп: Техеран не смије имати нуклеарно оружје, Ормуски мореуз мора бити отворен одмах

17

23

Додик коментарисао могући долазак Антонија Занардија Ландија за високог представника

17

19

Минић: Пред сваке изборе бесмислице о бјежању функционера са тонама злата

17

14

Лукашенко о разговору са Макроном: Нуклеарно оружје било би употребљено само у једном случају

17

10

Центар дана, 29.05.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner