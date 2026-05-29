Замагљен вид није само умор: Симптоми рака ока које не смијете занемарити

Стручњаци упозоравају да поједине промјене на очима могу бити много више од пролазне сметње или посљедице умора.
Замагљен вид, упорна иритација ока и изненадне промјене у квалитету вида спадају међу симптоме који се не смију занемарити, јер у ријетким случајевима могу бити знак рака ока, посебно ако су дуготрајни или се погоршавају.
Иако се рак ока најчешће дијагностикује код особа старијих од 50 година, посљедњих година расте број млађих пацијената којима се открива ова болест, а многи случајеви буду дијагностиковани тек када болест узнапредује.
Најчешћи облик је меланом ока, врста рака која настаје у средњем слоју очне јабучице. Сматра се да излагање ултраљубичастом зрачењу, било са сунца или из соларијума, може повећати ризик од његовог развоја, наводи за Дејли Мејл оптометриста Нил Лерд.
Симптоми на које треба обратити пажњу:
„Многи људи занемарују промјене у виду или изгледу очију, сматрајући их нормалним посљедицама старења или претјеране употребе дигиталних уређаја. Међутим, рано препознавање ових суптилних знакова може бити од пресудног значаја. Ако вам се чини да нешто није у реду или симптоми трају дуже него што бисте очекивали, важно је да се јавите љекару“, упозорава Лерд.
Према његовим ријечима, особе које имају блиског сродника са меланомом имају 30 до 50 одсто већи ризик од развоја рака ока. Додатни фактори ризика су свијетла боја очију, свијетла пут, као и младежи неправилног облика или неуобичајене боје.
Стручњаци посебно наглашавају важност заштите очију од УВ зрачења. Ношење квалитетних наочара за сунце са УВ заштитом може смањити ризик од појединих облика рака ока. Препорука је да се офталмолошки преглед обавља најмање једном у двије године, односно једном годишње код особа са повећаним ризиком, јер рано откривање значајно побољшава исход лијечења, преноси Унилад.
