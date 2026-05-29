Напитак који је идеална замјена за прву јутарњу кафу

Ако јутро почињете са три шољице еспреса, а до поднева вам стомак већ шаље сигнале за узбуну, вријеме је да размислите о паметнијем потезу.
Замјена за јутарњу кафу не мора да значи одрицање од ритуала, већ промјену састојка у шољи. Постоји један напитак који убрзава метаболизам, регулише рад цријева и пун је витамина, а код нас расте поред пута.
Ријеч је о цикорији, коријену који су наше баке пржиле, мљеле и пиле када кафа није била доступна. Данас се враћа на велика врата, и то с разлогом.
Корен цикорије садржи инулин, влакно које храни добре бактерије у цревима. То значи мање надутости, редовнију столицу и осећај лакоће после доручка. За разлику од кафе, цикорија не диже пулс и не изазива онај познати пад енергије око једанаест сати.
Богата је витаминима Б групе, витамином Ц, гвожђем и калијумом. Помаже јетри да ради ефикасније, што директно утиче на то колико брзо ваше тело сагорева масти. Инулин из цикорије се сматра пребиотиком, а истраживања о утицају инулина на цријевну микробиоту објављена у часопису „Гут Мицробес“ указују да редован унос може помоћи регулацији пробаве и осјећаја ситости.
Цикорија је осушен и испрзен коријен дивље биљке плавог цвијета, самљевен у прах који се припрема као турска кафа или филтер кафа. Укус је топао, благо горак, са нотом карамела. Без кофеина је.
Највећа грешка коју људи праве јесте да сипају кашичицу праха у млаку воду и очекују чудо. Цикорији треба топлота и вријеме. Кувајте је три до четири минута у џезви, исто као домаћу кафу, па пустите да одстоји минут прије него што сипате.
За јачу арому, додајте прстохват цимета или корицу поморанџе док кључа. Ако вам је превише горка, кап меда рјешава ствар. Млијеко од бадема или овса јој одлично пристаје, кравље такође, али тада губи дио лакоће.
Већ послије три до пет дана примјетићете да ујутру не идете у купатило са тензијом. Стомак престаје да буде напумпан послије ручка, а поподневна жеља за слатким слаби јер инулин продужава осјећај ситости. Недељу дана је довољно да видите да ли вам тијело одговара.
Они који имају проблем са желудачном киселином јављају да им је цикорија пријатнија од кафе. Логично, не стимулише лучење киселине на исти начин.
Труднице треба да консултују љекара прије редовне употребе, јер цикорија може утицати на тонус материце. Људи са жучним каменцима такође морају бити опрезни, пошто стимулише рад жучне кесе. Алергија на амброзију често иде руку под руку са осјетљивошћу на цикорију.
За све остале, ово је најјефтинији упграде јутарње рутине који можете да направите. Кесица од двјеста грама траје скоро мјесец дана и кошта мање од једне кафе у кафићу.
Не бацајте одједном кафу. Првих недјељу дана мијешајте пола кашичице цикорије са пола кашичице мљевене кафе. Тијело се навикне постепено, главобоља од одвикавања изостаје, а ви задржавате ритуал који волите.
Послије двије недјеље, већина људи пређе на чисту цикорију и не враћа се. Разлог је једноставан, јутро постаје мирније, преноси Крстарица.
