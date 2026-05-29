Минић: Јачамо и модернизујемо медицински сектор

Аутор:АТВ
Коментари:7
Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је данас у Бањалуци да је опредијељење Владе даље јачање и модернизација медицинског сектора у Српској у интересу пацијената.
Минић је рекао новинарима да о томе говори и данашње свечано пуштање у рад најсавременије опреме за терапију малигних обољења, односно трећег линеарног акцелератора и уређаја за брахитерапију у Центру за радиотерапију Бањалука, у згради Поликлинике Универзитетског клиничког центра Српске.
Он је навео да је ријеч о инвестицији од 10 милиона КМ, али да је у првом плану и фокусу човјек.
"Захваљујући озбиљном програму и континуираној активности можемо рећи да сви онколошки болесници и пацијенти, а поготово најмлађи, имају бесплатан превоз, правовремено и квалитетно лијечење, смештај, терапију, савремену његу и све што им у овом моменту можемо обезбиједити. Можемо рећи смо сада на том плану један од најмодернијих центара у ширем окружењу", истакао је Минић.
Он је рекао да Влада жели да свим грађанима омогући што ефикаснију и квалитетнију здравствену заштиту, лијечење, његу и бригу.
Минић је поручио да је у фокусу Владе човјек и да ће бити учињено све да се направи бољи амбијент, те пренио да све ове намјере подржава и предсједник Милорад Додик, с којим је данас разговарао.
Министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић рекао је да ће увођење нових технологија омогућити боље, квалитетније и брже лијечење онколошких пацијената.
"Желим људима у Центру за радиотерапију и свима нама дуговјечну, добру и квалитетну будућу сарадњу, и то са што мање пацијената који ће посјећивати наведени центар", додао је Шеранић.
Вршилац дужности директора УКЦ-а Никола Шобот рекао је да набавка поменутог акцелератора није само улагање у савремену медицинску опрему, већ у сам живот.
"Малигне болести су један од највећих изазова савремене медицине, али је сваки овакав корак ка модерном лијечењу од непроцјењивог значаја. Наши пацијенти имаће приступ терапијама и лијечењу малигних болести у складу са највишим стандардима", рекао је Шобот.
Он је додао да Српска гради здравствени систем који је ефикасан, хуман и усмјерен потребама пацијената.
Маријан Билић из Центра за радиотерапију рекао је да су од почетка рада Центра 2010. године до данас пружили услуге терапије зрачењем за више од 30.000 онколошких болесника и да никада није постојала листа чекања.
Јелена Продан из Удружења родитеља "Искра" рекла је да ће савремене методе увелико помоћи у лијечењу најмлађих пацијената од малигних обољења.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч7
Република Српска
3 ч7
Република Српска
4 ч4
Најновије
14
02
14
01
14
01
13
51
13
46
Тренутно на програму