Logo
Large banner

Путин: Русија никада није дијелила побједу на "нашу" и "њихову"

Аутор:

АТВ
09.05.2026 12:31

Коментари:

0
Владимир Путин на Паради побједе у Москви, 09.05.2026.
Фото: АТВ

Руски предсједник Владимир Путин рекао је да његова земља никада није дијелила побједу у Другом свјетском рату на "своју" и "нечију туђу" већ да одаје почаст сјећању на ратно савезништво.

Путин је навео да су народи Совјетског Савеза дали одлучујући допринос поразу нацизма и да је то добро познато, те да ће увијек чувати сјећање на ратно савезништво и братство по оружју.

"Људе различитих узраста и националности, жене и мушкарце, старе и младе, кроз тешка времена водила је вјера у тријумф правде, у право народа на суверенитет и идентитет. И наравно, љубав према отаџбини. Та осјећања и данас остају наши духовни и морални путокази", навео је Путин током пријема поводом Дана побједе.

Он је рекао да све народе бившег Совјетског Савеза веже заједничко поштовање према историји и насљеђу слободарске борбе.

Милорад Додик-Владимир Путин

Република Српска

Додик: Још једном потврђени пријатељски и братски односи српског и руског народа

"Наше народе уједињује искрен однос према заједничкој историји, сјећање на оне који су се борили за слободу своје земље и цијелог човјечанства, као и одговорност за очување истине о Великом отаџбинском рату", додао је Путин.

Он је додао да су љубав према отаџбини и солидарност народа у борби за мир и равноправност моћна сила, која све побјеђује.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

Москва

Дан побједе над фашизмом

9. мај

војна парада

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Руски предсједник Владимир Путин се обраћа на Црвеном тргу поводом 81. годишњице Побједе у Другом свјетском рату.

Свијет

Путин: Дан побједе је свети празник за Русију

5 ч

1
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Хорор у Италији: Муж убио Милену, па пререзао вене на гробу сина

5 ч

3
Словачки премијер Роберт Фицо присуствује церемонији полагања вијенаца на Гроб Незнаног војника у близини Кремлинског зида у Москви, у петак, 8. маја 2026., обиљежавајући 81. годишњицу побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком током Другог светског рата. Словачки премијер Роберт Фицо.

Свијет

Фицо: У ЕУ се искривљује историја, нема поштовања према Другом свјетском рату

5 ч

0
Предсједник Доналд Трамп говори током догађаја са власницима малих предузећа, у понедјељак, 4. маја 2026. године, у Источној соби Беле куће у Вашингтону

Свијет

Трамп: Русија и Украјина пристале на тродневни прекид ватре

6 ч

0

  • Најновије

15

14

Додик са Лавровом: Настављамо јачати сарадњу

15

10

Цвијановић: Шмитов извјештај врви од манипулација и лажи

15

09

Добио Панини албум и одмах пронашао грешке

15

05

Гориле двије фабрике метала, Холанђанима савјетовано да затворе прозоре

14

54

Делегација Српске у Кремљу дочекана уз највише почасти

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner