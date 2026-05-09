Путин: Русија никада није дијелила побједу на "нашу" и "њихову"

Руски предсједник Владимир Путин рекао је да његова земља никада није дијелила побједу у Другом свјетском рату на "своју" и "нечију туђу" већ да одаје почаст сјећању на ратно савезништво.
Путин је навео да су народи Совјетског Савеза дали одлучујући допринос поразу нацизма и да је то добро познато, те да ће увијек чувати сјећање на ратно савезништво и братство по оружју.
"Људе различитих узраста и националности, жене и мушкарце, старе и младе, кроз тешка времена водила је вјера у тријумф правде, у право народа на суверенитет и идентитет. И наравно, љубав према отаџбини. Та осјећања и данас остају наши духовни и морални путокази", навео је Путин током пријема поводом Дана побједе.
Он је рекао да све народе бившег Совјетског Савеза веже заједничко поштовање према историји и насљеђу слободарске борбе.
"Наше народе уједињује искрен однос према заједничкој историји, сјећање на оне који су се борили за слободу своје земље и цијелог човјечанства, као и одговорност за очување истине о Великом отаџбинском рату", додао је Путин.
Он је додао да су љубав према отаџбини и солидарност народа у борби за мир и равноправност моћна сила, која све побјеђује.
