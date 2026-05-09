Путин: Дан побједе је свети празник за Русију

Аутор:АТВ
Коментари:0
Руски предсједник Владимир Путин истакао је да је Дан побједе свети празник за Русију, обраћајући се на Црвеном тргу поводом 81. годишњице Побједе у Другом свјетском рату.
Путин је честитао Дан побједе свим грађанима Русије и свим присутнима на Црвеном тргу у Москви.
Руски лидер је у обраћању учесницима свечане параде на Црвеном тргу у Москви и гостима навео да Русија цијени завјете и насљеђе које су оставили совјетски војници.
Путин је истакао да љубав према отаџбини уједињује народ Русије.
"Увијек ћемо памтити њихов подвиг. Руски народ је уништио нацизам, спасивши Русију и свијет, уништио зло и вратио слободу земљама које су капитулирале пред нацистичком Њемачком. То је жртва у име слободе и достојанства Европе, а совјетски војник је симбол велике побједе и оличење човјечанства", рекао је Путин.
Свијет
Фицо: У ЕУ се искривљује историја, нема поштовања према Другом свјетском рату
Путин је навео да су нацисти напали Совјетски Савез и хтјели да униште културу и културно насљеђе, те да изврше геноцид над народима Совјетског Савеза.
"Нацисти су све узели у обзир, али не и снагу и дух совјетског народа", поручио је Путин.
Путин је истакао да је руски народ показао да је оданост отаџбини највећа правда која може да уједини људе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Тренутно на програму