Путин: Дан побједе је свети празник за Русију

АТВ
09.05.2026 09:42

Руски предсједник Владимир Путин се обраћа на Црвеном тргу поводом 81. годишњице Побједе у Другом свјетском рату.
Руски предсједник Владимир Путин истакао је да је Дан побједе свети празник за Русију, обраћајући се на Црвеном тргу поводом 81. годишњице Побједе у Другом свјетском рату.

Путин је честитао Дан побједе свим грађанима Русије и свим присутнима на Црвеном тргу у Москви.

Руски лидер је у обраћању учесницима свечане параде на Црвеном тргу у Москви и гостима навео да Русија цијени завјете и насљеђе које су оставили совјетски војници.

Путин је истакао да љубав према отаџбини уједињује народ Русије.

"Увијек ћемо памтити њихов подвиг. Руски народ је уништио нацизам, спасивши Русију и свијет, уништио зло и вратио слободу земљама које су капитулирале пред нацистичком Њемачком. То је жртва у име слободе и достојанства Европе, а совјетски војник је симбол велике побједе и оличење човјечанства", рекао је Путин.

Путин је навео да су нацисти напали Совјетски Савез и хтјели да униште културу и културно насљеђе, те да изврше геноцид над народима Совјетског Савеза.

"Нацисти су све узели у обзир, али не и снагу и дух совјетског народа", поручио је Путин.

Путин је истакао да је руски народ показао да је оданост отаџбини највећа правда која може да уједини људе.

