Хорор у Италији: Муж убио Милену, па пререзао вене на гробу сина

АТВ
09.05.2026 09:32

Фото: kay de vries/Pexels

Страшна породична трагедија потресла је италијански град Пјаћенца, гдје је у стану на периферији града пронађена мртва 55-годишња Милена Витанова, жена македонског поријекла.

На њеном тијелу пронађене су бројне убодне ране, а италијански медији наводе да се ради о бруталном убиству.

Према досадашњим информацијама, драма је почела око 15.30 часова, када је њен супруг Хако Витанов телефоном признао да је убио супругу, након чега је побјегао.

На лице мјеста одмах су стигли полицајци, ватрогасци и Хитна помоћ, али су врата стана била закључана, па су ватрогасци морали да уђу преко балкона.

Унутра их је затекао језив призор - тијело жене лежало је у локви крви.

Истрага је показала да је Милена задобила више убодних рана нанијетих оштрим предметом, као и тешке повреде главе. У стану је пронађен и нож за који се сумња да је кориштен у злочину.

Осумњичени Хако Витанов пронађен је неколико сати касније на гробу њиховог сина Методија, који је погинуо прије шест година.

Према наводима италијанских медија, мушкарац је тамо покушао да изврши самоубиство сјечењем вена, али је полиција брзо реаговала.

Након указане помоћи, превезен је у болницу под полицијском пратњом.

Породицу је и раније пратила велика трагедија. Њихов син Методиј изгубио је живот у тешкој саобраћајној несрећи заједно са рођаком Маријом, када је аутомобил у којем су се налазили ударио у дрво и запалио се.

У тренутку злочина остала дјеца породице нису била у стану и налазе се на безбједном, наводи "Newz24Live", преносе Независне.

