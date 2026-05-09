Трамп: Русија и Украјина пристале на тродневни прекид ватре

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да су се Русија и Украјина сложиле са његовим приједлогом о тродневном прекиду ватре и размјени заробљеника, оцјењујући да би то могао да буде "почетак краја" рата.
"Питао сам и предсједник (Русије, Владимир) Путин се сложио. Предсједник Украјине, Володимир) Зеленски се сложио - обојица су се сложили. И имамо мали временски период када неће убијати људе. То је веома добро", рекао је Трамп у петак док је напуштао Бијелу кућу како би присуствовао вечери у свом голф клубу у Вирџинији, пренио је АП.
Трамп је рекао да договор предвиђа обуставу непријатељстава и размјену по 1.000 ратних заробљеника са сваке стране.
Према Трамповим ријечима, прекид ватре требало би да траје од данас до понедјељка и да укључује "обуставу свих војних активности".
Русија је раније најавила једнострани прекид ватре поводом Дана побједе, али су борбе, према наводима, брзо настављене, уз међусобна оптуживања страна за кршење примирја.
Зеленски је потврдио договор и навео да Украјина сматра размјену заробљеника приоритетом, док је у објави на друштвеним мрежама нагласио да су "животи украјинских ратних заробљеника важнији од параде на Црвеном тргу".
Предсједник Украјине је накнадно издао декрет којим се, како је наведено, не планирају напади током обиљежавања Дана побједе у Москви, што је Кремљ одбацио као "неозбиљно".
Портпарол руског предсједника Дмитриј Песков оценио је украјинске изјаве као "глупу шалу".
Упркос најави споразума, амерички државни секретар Марко Рубио је рекао да су дипломатски напори до сада дали ограничене резултате и да су преговори тренутно у застоју, иако САД остају спремне да учествују у посредовању.
