Након Трампа огласио се и Зеленски: Има очекивања од Америке

Аутор:АТВ
Коментари:0
Украјински предсједник Володимир Зеленски потврдио је данас да је, у оквиру преговарачког процеса којим посредује америчка страна, добијена сагласност Москве да се спроведе тродневно примирје 9, 10. и 11. маја у ратним дејствима између Русије и Украјине и размјена заробљеника у формату 1.000 за 1.000.
"Очекујемо да ће САД осигурати да руска страна испуни ове споразуме", нагласио је Зеленски у објави на мрежи Икс.
Додао је да Украјина "досљедно ради на томе да врати свој народ кући из руског заробљеништва" и да је наложио да се "брзо припреми све што је потребно за размјену”, преноси "Блиц".
Зеленски се захвалио предсједнику САД Доналду Трампу и његовом тиму “на продуктивном дипломатском ангажовању”.
Трамп је раније саопштио да је на његов захтјев договорено тродневно примирје од 9 до 11. маја у рату између Русије и Украјине
Према његовим ријечима, примирје ће укључивати обуставу свих војних активности, као и размјену 1.000 затвореника из сваке земље.
"Овај захтјев сам директно поднео и веома цијеним сагласност председника Владимира Путина и предсједника Володимира Зеленског", написао је Трамп на друштвеној мрежи Трут.
