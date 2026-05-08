Ђоковић након пораза донио разочаравајућу одлуку за навијаче

08.05.2026 21:29

Новак Ђоковић на мечу против Дине Прижмића на Мастерсу у Риму
Фото: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini

Српски тенисер Новак Ђоковић није на прави начин почео сезону на шљаци и питање је у каквом издању ћемо га гледати на Ролан Гаросу.

Најбољи тенисер у историји Новак Ђоковић доживио је пораз на старту Мастерса у Риму, пошто је од њега био бољи Хрват Дино Прижмић. Послије нешто више од два сата тениса Новак је "положио оружје", а одлуку о наставку сезоне донио је одмах по завршетку меча.

Одлука би могла да разочара његове навијаче који би сигурно вољели да га виде на терену на турниру који је освојио прошле године.

Ђоковић је прошле године јубиларну 100. титулу у каријери освојио у Женеви, али неће се вратити на мјесто великог успјеха, већ ће се право из Рима преселити на париску шљаку. Ролан Гарос стартује 18. маја и то је сљедећи турнир на коме ће играти Србин.

Мучио се Новак и прошле сезоне на шљаци, али је одлучио да мимо свих очекивања дође у Женеву, што се испоставило као сјајан потез. На Ролан Гаросу ће бранити полуфинале гдје га је 2025. зауставио Јаник Синер. Да ли је ово права одлука 24-оструког гренд слем шампиона, видјећемо...

Новак ће изгубити 250 поена за АТП листу, што му додатно компликује ситуацију, али за сада није угрожен од пада на пету позицију. Подсјетимо, Алкараз ће због тешке повреде пропустити Ролан Гарос, тако да ће Новак бити трећи носилац иза Јаника Синера и Александера Зверева.

