Невјероватан шок: Хрват избацио Ђоковића одмах на старту

Аутор:АТВ
Коментари:1
Новак Ђоковић одиграо је најгори Мастерс у Риму у каријери, пошто је први пут поражен у свом првом мечу на том турниру. Бољи је био Дино Прижмић у три одиграна сета.
Прижмић је савладао Ђоковића послије више од два сата рововске борбе, са 2:6, 6:2, 6:4.
То је била Хрватова прва побједа у каријери против Ђоковића, у другом мечу послије оног у Аустралији 2024. године. Уједно и његова највећа побједа у каријери.
Регион
Синиша Вуковић нападнут у Сплиту
Новак је први пут изгубио од једног Хрвата на шљаци у каријери (имао 8-0), а вриједи истаћи да му је ово био први меч послије два мјесеца паузе.
Сада му остаје да види да ли ће наредне недјеље играти у Женеви, или одмарати и тренирати до Ролан Гароса.
Прва два сета била су практично пресликана, само на различите стране.
Прижмић је осјетио притисак играња против највећег свих времена и јако стегнуто ушао у меч, а Ђоковић је играо колико је морао. Није бриљирао, далеко од тога, али није ни био лош.
Прву брејк лопту имали смо на 2:1 за Србина, али је није искористио, да би до нове дошао одмах у наредном гему.
Дино је и даље био стегнут, а Новак је морао да убаци тек у другу брзину да би повео са 4:2.
Свијет
Галерија - Америчко министарство објавило до сада тајне фотографије НЛО
На крају још два експресна и рутинска гема за шестоструког шампиона Рима и први сет је био готов за 40 и кусур минута, 6:2.
Оно што се догодило у другом сету може се објаснити на много начина, а један од њих је Перформанс Рејтинг који биљежи АТП.
У првом сету Ђоковић је био на 8,84 (од 10), а Прижмић на 6,58. У другом – Новак је пао на 6,76, а Дино скочио на 8,48.
Поред тога, српски тенисер је имао неких физичких проблема – са стомаком, желуцем, дисањем или нечим четвртим – а то се јасно могло видјети практично у сваком поену.
Скраћивао је поене, покушавао да чита ударце ривала не би ли се превише трошио, а деловао је изузетно летаргично.
То је ривалу помогло и тиме што му је дало прилику да поправи ниво игре и самопоуздање, те да крене да игра доста офанзивније и погађа у континуитету, што се и догодило.
На крају, потпуно заслужених 6:2 за Прижмића у другом сету.
Друштво
Извучени Лото бројеви на Марковдан: Ово су комбинације
У трећем сету Новак је кренуо да се буди, а и физички је изгледао неупоредиво боље него у другом, иако није било посјете љекара нити узимања неких посебних "магичних" таблета.
Сервис је кренуо да функционише и дјеловало је као да ће се ситуација потенцијално окренути, али Прижмић није дао да се то деси, већ је и он подигао ниво игре.
Грешке на страни Хрвата постале су ријеткост, а на све то је и појачао ударце и опет први направио брејк, за 3:2.
И како је Новак подизао ниво игре, тако је и Дино. Имао је одговор на све његове покушаје да промијени ритам или га увуче замку, а у већини поена се он питао.
На крају, Прижмић је заслужено дошао до прве побједе у каријери над Новаком Ђоковићем у другом међусобном дуелу, те до првог пласмана у треће коло Мастерса у Риму.
Сљедећи ривал за 20-годишњег Хрвата биће бољи из дуела Коприве и Амбера.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
21
33
21
29
21
22
21
18
21
08
Тренутно на програму