Невјероватан шок: Хрват избацио Ђоковића одмах на старту

АТВ
08.05.2026 20:35

Ђоковић поражен на старту Рима
Фото: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini

Новак Ђоковић одиграо је најгори Мастерс у Риму у каријери, пошто је први пут поражен у свом првом мечу на том турниру. Бољи је био Дино Прижмић у три одиграна сета.

Прижмић је савладао Ђоковића послије више од два сата рововске борбе, са 2:6, 6:2, 6:4.

То је била Хрватова прва побједа у каријери против Ђоковића, у другом мечу послије оног у Аустралији 2024. године. Уједно и његова највећа побједа у каријери.

Новак је први пут изгубио од једног Хрвата на шљаци у каријери (имао 8-0), а вриједи истаћи да му је ово био први меч послије два мјесеца паузе.

Сада му остаје да види да ли ће наредне недјеље играти у Женеви, или одмарати и тренирати до Ролан Гароса.

Прва два сета била су практично пресликана, само на различите стране.

Прижмић је осјетио притисак играња против највећег свих времена и јако стегнуто ушао у меч, а Ђоковић је играо колико је морао. Није бриљирао, далеко од тога, али није ни био лош.

Прву брејк лопту имали смо на 2:1 за Србина, али је није искористио, да би до нове дошао одмах у наредном гему.

Дино је и даље био стегнут, а Новак је морао да убаци тек у другу брзину да би повео са 4:2.

На крају још два експресна и рутинска гема за шестоструког шампиона Рима и први сет је био готов за 40 и кусур минута, 6:2.

Оно што се догодило у другом сету може се објаснити на много начина, а један од њих је Перформанс Рејтинг који биљежи АТП.

У првом сету Ђоковић је био на 8,84 (од 10), а Прижмић на 6,58. У другом – Новак је пао на 6,76, а Дино скочио на 8,48.

Поред тога, српски тенисер је имао неких физичких проблема – са стомаком, желуцем, дисањем или нечим четвртим – а то се јасно могло видјети практично у сваком поену.

Скраћивао је поене, покушавао да чита ударце ривала не би ли се превише трошио, а деловао је изузетно летаргично.

То је ривалу помогло и тиме што му је дало прилику да поправи ниво игре и самопоуздање, те да крене да игра доста офанзивније и погађа у континуитету, што се и догодило.

На крају, потпуно заслужених 6:2 за Прижмића у другом сету.

У трећем сету Новак је кренуо да се буди, а и физички је изгледао неупоредиво боље него у другом, иако није било посјете љекара нити узимања неких посебних "магичних" таблета.

Сервис је кренуо да функционише и дјеловало је као да ће се ситуација потенцијално окренути, али Прижмић није дао да се то деси, већ је и он подигао ниво игре.

Грешке на страни Хрвата постале су ријеткост, а на све то је и појачао ударце и опет први направио брејк, за 3:2.

И како је Новак подизао ниво игре, тако је и Дино. Имао је одговор на све његове покушаје да промијени ритам или га увуче замку, а у већини поена се он питао.

На крају, Прижмић је заслужено дошао до прве побједе у каријери над Новаком Ђоковићем у другом међусобном дуелу, те до првог пласмана у треће коло Мастерса у Риму.

Сљедећи ривал за 20-годишњег Хрвата биће бољи из дуела Коприве и Амбера.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

