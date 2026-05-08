Извучени Лото бројеви на Марковдан: Ово су комбинације

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
У 37. колу игре Лото извучени су бројеви 37, 39, 10, 21, 13, 34 и 29.
Главна премија била је вриједна 1.200.000 КМ, али нико овај добитак није освојио.
Једном играчу фалио је број три али је бубањ избацио 29.
Извучене су четири шестице вриједне по 15.600 конвертибилних марака.
Игра Лото плус носила је премију од невјероватних 4.700.000 марака.
У овој игри извучени су бројеви - 31, 16, 13, 18, 1, 34 и 27.
Ни Лото плус премија није извучена, тако да ће у наредном колу играчи имати прилику да освоје већу награду.
Игра Џокер је била вриједна великих 730.000 марака.
Џокер број гласио је 512469.
Ни у овој игри није било добитника главне награде.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
8 ч0
Друштво
8 ч0
Најновије
21
33
21
29
21
22
21
18
21
08
Тренутно на програму