Logo
Large banner

Нови успјех Вука Јанковића: Злато на математичкој олимпијади и 100 % бодова

Аутор:

АТВ
08.05.2026 13:14

Коментари:

0
Нови успјех Вука Јанковића: Злато на математичкој олимпијади и 100 % бодова

Вук Јанковић, ученик требињске Гимназије "Јован Дучић", остварио је историјски резултат освојивши златну медаљу на 43. Балканској математичкој олимпијади у Грчкој освојивши максималан број бодова.

Како је Вук Јанковић остварио историјски резултат

"Ученик наше школе, Вук Јанковић, остварио је резултат за историју — освојио је 100 одсто бодова на овом престижном такмичењу и тако освојио златну медаљу", навела је си из школе и додали:

"Према доступним подацима, овакав резултат до сада није остварио ниједан такмичар који је представљао Босну и Херцеговину на Балканској математичкој олимпијади".

Вук је, додају, уједно био и једини такмичар из земаља сталних чланица Балканске математичке олимпијаде који је остварио максималан резултат.

"Поред њега, 100% бодова освојили су још само представници Велике Британије и Казахстана, земаља које су на такмичењу наступиле као гостујући учесници", додају.

Какав је резултат остварила репрезентација БиХ?

Даље наводе да је сјајан наступ имала и цијела екипа Босне и Херцеговине, која је остварила најбољи резултат у историји.

"Уз Вукову златну медаљу, злато је освојио и Дино Ахић, док су Андреј Крчмар, Харун Мемић и Аднан Осмић освојили сребрне медаље", навели су из требињске Гимназије "Јован Дучић".

Захваљујући оваквом наступу, Босна и Херцеговина, додају, заузела је високо друго мјесто међу државама учесницама, односно треће мјесто ако се рачунају и гостујуће екипе попут Италије, Велике Британије, Узбекистана, Казахстана и других.

"Ово је нестваран успјех — и Вуков, и цијелог тима Босне и Херцеговине. Искрено и од срца честитамо свим такмичарима", истичи из ове васпитно-образовне установе.

Шта слиједи за Вука Јанковића након успјеха у Грчкој

Такмичарска сезона за Вука тренутно је у најјачој фази. Пред њим је Међународна математичка олимпијада у Кини, на коју се пласирао као првопласирани на квалификацијама у Босни и Херцеговини.

Подсјећамо, Вук је већ раније изборио пласман и на Европску физичку олимпијаду у Шведској и Међународну физичку олимпијаду у Колумбији.

"Вуче, ти си наш понос и узор", поносно поручују из требињске Гимназије "Јован Дучић".

Подсјећамо, Вук Јанковић је у априла на такмичењу младих математичара из цијеле Босне и Херцеговине, освојио прво мјесто и тиме својој богатој збирци признања, медаља и диплома додао и ову титулу.

"Овим резултатом Вук се директно пласирао на Балканску математичку олимпијаду", навели су тада из Гимназије "Јован Дучић" Требиње.

(Независне)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вук Јанковић

Олимпијада

Злато

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У недјељу 8.000 корисника без струје!

Друштво

У недјељу 8.000 корисника без струје!

4 ч

0
Рецепт пита од јабука

Друштво

Рецепт за најбржи колач од јабука: Ово је била бакина тајна, а сад је ваша

5 ч

0
Трчање на планини

Друштво

Волиш природу и трчање: Бишина Трејл те чека!

5 ч

0
Мачак Лери главни ловац у Британији

Друштво

Најпознатији политички мачак: Испратио многе премијере, а за њега замјене нема

5 ч

0

  • Најновије

16

01

Каран: Наша обавеза према жртвама је да елиминишемо ревизију историје

15

56

СНСД: Умјесто присвајања заслуга, Станивуковић да подржи школама

15

52

''Гранични прелаз Градишка је споменик пропасти БиХ''

15

46

Додик: Сутра неколико састанака с Путином, Српска се уважава

15

43

Стигао извјештај једног љекара вјештака о стању генерала Младића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner