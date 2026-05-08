Нови успјех Вука Јанковића: Злато на математичкој олимпијади и 100 % бодова

Вук Јанковић, ученик требињске Гимназије "Јован Дучић", остварио је историјски резултат освојивши златну медаљу на 43. Балканској математичкој олимпијади у Грчкој освојивши максималан број бодова.
"Ученик наше школе, Вук Јанковић, остварио је резултат за историју — освојио је 100 одсто бодова на овом престижном такмичењу и тако освојио златну медаљу", навела је си из школе и додали:
"Према доступним подацима, овакав резултат до сада није остварио ниједан такмичар који је представљао Босну и Херцеговину на Балканској математичкој олимпијади".
Вук је, додају, уједно био и једини такмичар из земаља сталних чланица Балканске математичке олимпијаде који је остварио максималан резултат.
"Поред њега, 100% бодова освојили су још само представници Велике Британије и Казахстана, земаља које су на такмичењу наступиле као гостујући учесници", додају.
Даље наводе да је сјајан наступ имала и цијела екипа Босне и Херцеговине, која је остварила најбољи резултат у историји.
"Уз Вукову златну медаљу, злато је освојио и Дино Ахић, док су Андреј Крчмар, Харун Мемић и Аднан Осмић освојили сребрне медаље", навели су из требињске Гимназије "Јован Дучић".
Захваљујући оваквом наступу, Босна и Херцеговина, додају, заузела је високо друго мјесто међу државама учесницама, односно треће мјесто ако се рачунају и гостујуће екипе попут Италије, Велике Британије, Узбекистана, Казахстана и других.
"Ово је нестваран успјех — и Вуков, и цијелог тима Босне и Херцеговине. Искрено и од срца честитамо свим такмичарима", истичи из ове васпитно-образовне установе.
Такмичарска сезона за Вука тренутно је у најјачој фази. Пред њим је Међународна математичка олимпијада у Кини, на коју се пласирао као првопласирани на квалификацијама у Босни и Херцеговини.
Подсјећамо, Вук је већ раније изборио пласман и на Европску физичку олимпијаду у Шведској и Међународну физичку олимпијаду у Колумбији.
"Вуче, ти си наш понос и узор", поносно поручују из требињске Гимназије "Јован Дучић".
Подсјећамо, Вук Јанковић је у априла на такмичењу младих математичара из цијеле Босне и Херцеговине, освојио прво мјесто и тиме својој богатој збирци признања, медаља и диплома додао и ову титулу.
"Овим резултатом Вук се директно пласирао на Балканску математичку олимпијаду", навели су тада из Гимназије "Јован Дучић" Требиње.
