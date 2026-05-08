Најпознатији политички мачак: Испратио многе премијере, а за њега замјене нема

Аутор:Марија Милановић
Овај мачак живи у сједишту премијера и многи би позавидјели његовом раскошном животу, посебно мачке. Привилегован, али посебан. Док су се премијери мијењали, Лери је остајао, за њега очигледно, достојне замјене нема.
Лери је на дужности од 2011. године и надживио је многе премијере, тачније, многи су се смијенили, али његових девет живота га још увијек нису издали. За вријеме свог петнаестогодишњег мандата, Лери је испратио чак 6 премијера и данас ведри и облачи у премијерском кабинету.
Због једног видео снимка, постао је познат као најпопуларнији политички мачак на свијету. Он има чак и свој званични Инстаграм налог.
Лeри је рођен као мачка луталица око јануара 2007. године, а касније је дошао у власништво дома за псе и мачке Батерси. 2011. године га је усвојило особље Даунинг стрита, првобитно намијењено да буде кућни љубимац за Камеронову дјецу. Извори из Даунинг стрита су га описали као „доброг ловца“ и као некога ко има „висок инстинкт за јурење и ловачки инстинкт“.
Године 2012, дом Батерси је саопштио да је Ларијев публицитет резултирао повећањем усвајања мачака за 15%.
Убрзо након што је примљен у Даунинг стрит, у штампи је кружила прича у којој се тврдило да је Лари изгубљена мачка и да је првобитни власник започео кампању да га пронађе. Касније се испоставило да је то била превара и да ни власник ни кампања нису постојали
У својој званичној улози, Лери је задужен за држање популације глодара под контролом у Броју 10, иако су мишљења често била подијељена о томе колико је успјешан у томе.
Овај посао има дугу историју, а различите мачке су обављале ту дужност још од двадесетих година прошлог вијека, док записи о мачкама у државним зградама постоје још из времена краља Хенрија VIII, писао је Би Би Си.
Са њим су се фотографисале многе свјетске фаце, међу којима се нашао и бивши амерички предсједник Барак Обама.
Лери је својим животом и популарношћу успио бар на кратко да нас доведе у размишљање да живот једне мачке и није тако лош, уколико имате мало среће...
