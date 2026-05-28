Ђоковићу отворен пут до титуле

Новаку Ђоковићу отворен је пут до титуле на Ролан Гаросу након што је најбољи тенисер свијета Јаник Синер завршио такмичење поразом.
Ђоковића су у посљедње двије године од титула великих турнира дијелили већином Карлос Алкараз и Јаник Синер. Након предаје Синера, на турниру је остао још Александар Зверев као боље рангирани тенисер од Србина на АТП листи.
Уколико Ђоковић слави против Фонеске, наредни меч би могао играо против бољег из дуела Руд - Пол.
У посљедњих пет година Новак Ђоковић је два пута освајао Париз - 2021. и 2023. године.
2020. године у финалу је бољи од њега био Рафаел Надал, а до титуле га је зауставио и 2022. године. Прије двије године Ђоковић је предао меч Касперу Руду у четвртфиналу због повреде, а прошле године га је у полуфиналу савладао Јаник Синер.
Након испадања Синера Ђоковић има отворен пут до титуле. Иначе, могући дуел Србина и Италијана могао је да се деси само у финалу Ролан Гароса.
