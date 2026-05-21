Ђоковић избјегао Синера до финала Ролан Гароса

Жреб за овогодишњи Ролан Гарос обављен је у Паризу.
Србију у мушком синглу представљају Новак Ђоковић, Хамад Међедовић и Миомир Кецмановић, док у женском немамо представницу.
Ђоковић ће на старту турнира играти против Француза Ђованија Петши-Перикара. Уколико Новак прескочи прву препреку, у наредној би могао опет против Француза да игра, Валентана Роајеа или квалификанта/лаки лузера.
Дино Прижмић, који га је елиминисао у Риму, могућ је ривал у трећем, а у том делу жреба је и наш Међедовић, који се назире евентуално у четвртој рунди. Противник у четвртфиналу могао би да буде Алекс де Минор.
Потенцијални ривал у полуфиналу му је Саша Зверев, што значи да са Јаником Синером неће моћи пре финала да се састане.
Кецмановић ће у првом колу одмјерити снаге са Мађаром Фабијаном Марожаном, док ће Међедовић играти против Нијемца Јаника Ханфмана.
Синер турнир започиње од Француза Клемона Табура, а Зверев од, такође Француза, Бенжамена Бонзија. Најбољи играч свијета би у четвртфиналу могао на Бена Шелтона, Зверев на Фрица, а четврти носилац Феликс Оже-Аљасим на Данила Медведева.
