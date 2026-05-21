Logo
Large banner

Ђоковић избјегао Синера до финала Ролан Гароса

Аутор:

АТВ
21.05.2026 14:48

Коментари:

2
Српски тенисер Новак Ђоковић реагује након освајања поена против хрватског Дина Призмића током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису, у Риму, у петак, 8. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini

Жреб за овогодишњи Ролан Гарос обављен је у Паризу.

Србију у мушком синглу представљају Новак Ђоковић, Хамад Међедовић и Миомир Кецмановић, док у женском немамо представницу.

Ђоковић ће на старту турнира играти против Француза Ђованија Петши-Перикара. Уколико Новак прескочи прву препреку, у наредној би могао опет против Француза да игра, Валентана Роајеа или квалификанта/лаки лузера.

Дино Прижмић, који га је елиминисао у Риму, могућ је ривал у трећем, а у том делу жреба је и наш Међедовић, који се назире евентуално у четвртој рунди. Противник у четвртфиналу могао би да буде Алекс де Минор.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић изазвао еуфорију у Паризу, један детаљ ипак брине

Потенцијални ривал у полуфиналу му је Саша Зверев, што значи да са Јаником Синером неће моћи пре финала да се састане.

Кецмановић ће у првом колу одмјерити снаге са Мађаром Фабијаном Марожаном, док ће Међедовић играти против Нијемца Јаника Ханфмана.

Синер турнир започиње од Француза Клемона Табура, а Зверев од, такође Француза, Бенжамена Бонзија. Најбољи играч свијета би у четвртфиналу могао на Бена Шелтона, Зверев на Фрица, а четврти носилац Феликс Оже-Аљасим на Данила Медведева.

(б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Новак Ђоковић

Париз

тенис

Ролан Гарос

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Расписан јавни конкурс за финансирање пројеката у области туризма

Република Српска

Расписан јавни конкурс за финансирање пројеката у области туризма

1 ч

0
Полиција Србија

Србија

Рањавање познатог угоститеља планирана ликвидација: Плаћено 100.000 евра?

1 ч

1
Амиџић: Желим да у БиХ више не дође ниједан високи представник

БиХ

Амиџић: Желим да у БиХ више не дође ниједан високи представник

1 ч

4
воће бобице трешње дрво

Здравље

Здравствене благодати трешања: Шест разлога зашто их треба јести

1 ч

0

Више из рубрике

Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Тенис

Ђоковић изазвао еуфорију у Паризу, један детаљ ипак брине

21 ч

2
Тениска лоптица

Тенис

Побуна тенисера на Ролан Гаросу – одлазе послије 15 минута

21 ч

0
Белорускиња Арина Сабаленка враћа лопту Румункињи Сорани Цирстеи током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису у Риму, у суботу, 9. маја 2026. године.

Тенис

Арина проговорила о бившем дечку који је пао са 23. спрата: Свађала сам се са полицијом, будим се у сузама

1 д

0
Српски тенисер Новак Ђоковић реагује након освајања поена против хрватског Дина Призмића током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису, у Риму, у петак, 8. маја 2026. године.

Тенис

Новак Ђоковић има новог тренера!

1 д

0

  • Најновије

16

00

Више од 61 милион КМ за пројекте у 17 општина и градова Српске

16

00

Србија уводи концепт флексибилног кориштења ваздушног простора

15

57

Изненадила фанове: Бресквица продаје луксузне ствари из свог ормара:

15

50

Стравичан случај насиља у Српској: Дјечак тукао вршњака, остали снимали

15

47

Путин: Нуклеарно оружје мора да чува суверенитет Русије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner