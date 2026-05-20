Арина проговорила о бившем дечку који је пао са 23. спрата: Свађала сам се са полицијом, будим се у сузама

Арина Сабаленка је у интервјуу за магазин "Вогуе" први пут причала о трагичној смрти бившег дечка Константина Колцова и губитку оца.
У марту 2024. године пред мастерс у Мајамију некадашњи хокејаш Константин Колцов пао је са 23. спрата хотела. Нагађало се да ли су тада били у вези или не, чак се спекулисало да се Константин убио због тенисерке јер га је оставила.
Сабаленка се присјетила и открила шта се десило када су јој саопштили трагичну вијест. Арина није могла да вјерује.
- Свађала сам се са полицајцем, нисам могла да прихватим то што ми говоре - рекла је Сабаленка која је у моменту када су јој саопштили страшну вест тренирала недалеко од хотела.
- У тим ситуацијама нема тачног или погрешног одговора. За мене је повратак на терен и рад био једина опција.
Арина је 2019. године изненада изгубила оца Сергеја. Он је преминуо од менингитиса у 43. години, а тенисерка је открила болну истину, помоћ у Минску је стигла прекасно.
- Хитна помоћ је дошла тек трећег дана. Тада је већ било касно да га спасу. Кажу да вријеме помаже, али мени је сада на неки начин још теже. Знам колико би он био срећан због мог успјеха.
Арина каже да су јој ноћи најтеже јер није пребољела губитак оца.
- Будим се у сузама. Мој садашњи дечко ме често затекне како плачем у кревету јер на друштвеним мрежама видим неки видео о очевима или старим добрим временима. Највише ме погоде снимци гдје породице славе успјехе својих синова или ћерки у спорту. Замишљам како би мој отац реаговао и плачем неконтролисано, као да сам га тек изгубила - искрена је била Белорускиња.
- Понекад се осјећам као да сам већ проживјела све у животу - закључила је Сабаленка.
(информер)
