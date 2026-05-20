Logo
Large banner

Арина проговорила о бившем дечку који је пао са 23. спрата: Свађала сам се са полицијом, будим се у сузама

20.05.2026 10:03

Коментари:

0
Белорускиња Арина Сабаленка враћа лопту Румункињи Сорани Цирстеи током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису у Риму, у суботу, 9. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alessandra Tarantino

Арина Сабаленка је у интервјуу за магазин "Вогуе" први пут причала о трагичној смрти бившег дечка Константина Колцова и губитку оца.

У марту 2024. године пред мастерс у Мајамију некадашњи хокејаш Константин Колцов пао је са 23. спрата хотела. Нагађало се да ли су тада били у вези или не, чак се спекулисало да се Константин убио због тенисерке јер га је оставила.

Сабаленка се присјетила и открила шта се десило када су јој саопштили трагичну вијест. Арина није могла да вјерује.

- Свађала сам се са полицајцем, нисам могла да прихватим то што ми говоре - рекла је Сабаленка која је у моменту када су јој саопштили страшну вест тренирала недалеко од хотела.

- У тим ситуацијама нема тачног или погрешног одговора. За мене је повратак на терен и рад био једина опција.

Арина је 2019. године изненада изгубила оца Сергеја. Он је преминуо од менингитиса у 43. години, а тенисерка је открила болну истину, помоћ у Минску је стигла прекасно.

Карлос Алкараз

Тенис

Алкараз и Сабаленка добитници награде "Лауреус"

- Хитна помоћ је дошла тек трећег дана. Тада је већ било касно да га спасу. Кажу да вријеме помаже, али мени је сада на неки начин још теже. Знам колико би он био срећан због мог успјеха.

Арина каже да су јој ноћи најтеже јер није пребољела губитак оца.

- Будим се у сузама. Мој садашњи дечко ме често затекне како плачем у кревету јер на друштвеним мрежама видим неки видео о очевима или старим добрим временима. Највише ме погоде снимци гдје породице славе успјехе својих синова или ћерки у спорту. Замишљам како би мој отац реаговао и плачем неконтролисано, као да сам га тек изгубила - искрена је била Белорускиња.

- Понекад се осјећам као да сам већ проживјела све у животу - закључила је Сабаленка.

(информер)

Подијели:

Тагови :

Арина Сабаленка

тенис

отац

бивши момак

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Реакције Сабаленке и Циципаса на разбијену вазу

Тенис

Сабаленка занијемила у Риму: Разбијена ваза стара 2.000 година

1 седм

0
Сензација већа него са Ђоковићем: Највећи фаворит заустављен

Тенис

Сензација већа него са Ђоковићем: Највећи фаворит заустављен

1 седм

0
Арина Сабаленка након побједе над Коко Гауф у финалу женског сингла на тениском турниру у Мајамију

Тенис

Арина Сабаленка изазовним снимком усијала мреже: "Богињо, гориш"

1 седм

0
Арина Сабаленка након побједе над Коко Гауф у финалу женског сингла на тениском турниру у Мајамију

Тенис

Арина Сабаленка најавила бојкот Ролан Гароса

2 седм

0

Више из рубрике

Српски тенисер Новак Ђоковић реагује након освајања поена против хрватског Дина Призмића током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису, у Риму, у петак, 8. маја 2026. године.

Тенис

Новак Ђоковић има новог тренера!

1 ч

0
Хаос на Ролан Гаросу, судија спријечио тучу на терену: "Хоћеш напоље?

Тенис

Хаос на Ролан Гаросу, судија спријечио тучу на терену: "Хоћеш напоље?

2 ч

0
Карлос Алкараз из Шпаније узвраћа ударац Данилу Медведеву из Русије током полуфиналног меча на тениском турниру БНП Парибас Опен, у суботу, 14. марта 2026. године, у Индијан Велсу, Калифорнија.

Тенис

Шок: Алкараз не игра ни на Вимблдону

18 ч

0
Француски тенисер

Тенис

Бизаран инцидент: Тенисер усред меча скинуо шортс

1 д

0

  • Најновије

11

17

Филиповић: Нови гранични прелаз у Градишци значајан посебно за дијаспору

11

11

Амиџић: Уз аплауз народа пала још једна блокада, Српска не чека и не стаје!

11

09

Умро бивши кошаркаш Олимпијакоса који је исписао историју

11

04

Туристичке агенције раде без застоја: Хантавирус и ебола не брину грађане

11

03

Додик: Српска и Србија посвећене очувању мира, економском развоју и просперитету

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner