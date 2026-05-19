Шок: Алкараз не игра ни на Вимблдону

АТВ
19.05.2026 17:01

Карлос Алкараз из Шпаније узвраћа ударац Данилу Медведеву из Русије током полуфиналног меча на тениском турниру БНП Парибас Опен, у суботу, 14. марта 2026. године, у Индијан Велсу, Калифорнија.
Фото: Tanjug/AP/Mark J. Terrill

Карлос Алкараз је објавио на свом Инстаграму да неће играти на Вимблдону ове године.

Карлос Алкараз је шокирао своје фанове објавом на Инстаграму.

"Мој опоравак тече добро и осјећам се много боље, али нажалост још увијек нисам спреман да се такмичим, због чега морам да се повучем са турнира на трави у Квинсу и на Вимблдону. То су два заиста посебна турнира за мене и много ће ми недостајати. Настављамо да радимо како бих се вратио што прије", написао је Алкараз, преноси Спортал.

