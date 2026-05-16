Хтио да испадне шмекер, па се избламирао и завршио на стубу срама

Лућано Дардери доживио је тежак пораз од Каспера Руда у полуфиналу Мастерса у Риму, али резултат није једино због чега је завршио у центру пажње.
Норвежанин је рутински славио са 6:1, 6:1 и пласирао се у финале, док је италијански тенисер послије меча наишао на озбиљне критике навијача због понашања прије самог изласка на терен.
На друштвеним мрежама појавио се снимак на којем Дардери пролази поред дјечака скупљача лоптица, са којим је требало заједно да изађе на терен, потпуно га игноришући.
The moment Casper Ruud entered with the ball kid while the Italian Danderi ignored the kid and was flashing his glasses..— SK (@Djoko_UTD) May 15, 2026
Feel for the kid 💔
pic.twitter.com/rKc2HZrfN3
Многи љубитељи тениса одмах су осудили потез Италијана.
"Да ли му је ово први пут да излази на терен са скупљачем лоптица? Сумњам. Дјеловало је намјерно", написао је један навијач.
"Можда не види због наочара или је стварно намјерно? Чак је закачио дијете руком", додао је други.
Било је и много оштријих коментара.
"Каспер Руд је вјероватно најфинији момак на АТП туру, а Дардери се понаша као потпуни безобразник", гласио је један од коментара који је привукао велику пажњу.
Иако је Дардери у Риму направио велики резултат и значајно напредовао на АТП листи, утисак дијела јавности покварило је управо његово понашање ван самог тениса, пише б92.
