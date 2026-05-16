Хтио да испадне шмекер, па се избламирао и завршио на стубу срама

Аутор:

АТВ
16.05.2026 13:55

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Andrew Medichini

Лућано Дардери доживио је тежак пораз од Каспера Руда у полуфиналу Мастерса у Риму, али резултат није једино због чега је завршио у центру пажње.

Норвежанин је рутински славио са 6:1, 6:1 и пласирао се у финале, док је италијански тенисер послије меча наишао на озбиљне критике навијача због понашања прије самог изласка на терен.

На друштвеним мрежама појавио се снимак на којем Дардери пролази поред дјечака скупљача лоптица, са којим је требало заједно да изађе на терен, потпуно га игноришући.

Многи љубитељи тениса одмах су осудили потез Италијана.

"Да ли му је ово први пут да излази на терен са скупљачем лоптица? Сумњам. Дјеловало је намјерно", написао је један навијач.

"Можда не види због наочара или је стварно намјерно? Чак је закачио дијете руком", додао је други.

Било је и много оштријих коментара.

"Каспер Руд је вјероватно најфинији момак на АТП туру, а Дардери се понаша као потпуни безобразник", гласио је један од коментара који је привукао велику пажњу.

Иако је Дардери у Риму направио велики резултат и значајно напредовао на АТП листи, утисак дијела јавности покварило је управо његово понашање ван самог тениса, пише б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

