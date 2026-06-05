Logo
Large banner

Још једна жртва на путевима у Српској: Епилог страшне несреће

Аутор:

АТВ
05.06.2026 22:06

Коментари:

0
Удес у Пељавама код Лопара
Фото: Вибер

Возач "голфа" чији су иницијали З.М. (70) погинуо је у судару два аутомобила на магистралном путу Бијељина – Тузла у мјесту Пељаве, у општини Лопаре, саопштено је из Окружног јавног тужилаштва Бијељина.

У саобраћајној несрећи учествовали су "голф" којим је управљало лице чији су иницијали А.М. и "голф" којим је управљало лице З.М.

Након запримљене пријаве на лице мјеста изашао је дежурни тужилац који је обавио увиђај заједно са припадницима Полицијске станице Лопаре и вјештаком саобраћајне струке.

Удес у Пељавама код Лопара

Хроника

Дијелови свуд по путу, саобраћај блокиран: Још један тежак удес на путевима Српске

Под надзором дежурног тужиоца предузимају се даље мјере ради утврђивања околности ове саобраћајне несреће, а биће наређена обдукција страдалог лица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Лопаре

трагедија

Полиција

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Шта се до сада зна о пожару у Бањалуци у којем је страдала беба?

Хроника

Шта се до сада зна о пожару у Бањалуци у којем је страдала беба?

2 ч

0
Судар код зграде Владе у Бањалуци

Хроника

Судар аутобуса и таксија код зграде Владе у Бањалуци

5 ч

0
Удес у Пељавама код Лопара

Хроника

Дијелови свуд по путу, саобраћај блокиран: Још један тежак удес на путевима Српске

6 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Упао у продавнице и украо више од 14.000 евра: Ухапшен разбојник у Београду

6 ч

0

  • Најновије

23

00

Полиција и ватрогасци спријечили трагедију: Младић и дјевојка спашени са опасног силоса у Брчком

22

58

Отишао доктору због повреде стопала па добио страшну дијагнозу

22

47

Легендарни Коле у сузама због Едина Авдића у преносу уживо

22

41

Песков: Позив Зеленском да дође у Москву остаје отворен

22

37

Преминуо Милош Прибић

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner