Још једна жртва на путевима у Српској: Епилог страшне несреће

Аутор:АТВ
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Возач "голфа" чији су иницијали З.М. (70) погинуо је у судару два аутомобила на магистралном путу Бијељина – Тузла у мјесту Пељаве, у општини Лопаре, саопштено је из Окружног јавног тужилаштва Бијељина.
У саобраћајној несрећи учествовали су "голф" којим је управљало лице чији су иницијали А.М. и "голф" којим је управљало лице З.М.
Након запримљене пријаве на лице мјеста изашао је дежурни тужилац који је обавио увиђај заједно са припадницима Полицијске станице Лопаре и вјештаком саобраћајне струке.
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Под надзором дежурног тужиоца предузимају се даље мјере ради утврђивања околности ове саобраћајне несреће, а биће наређена обдукција страдалог лица.
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