Упао у продавнице и украо више од 14.000 евра: Ухапшен разбојник у Београду

Аутор:АТВ
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Полиција у Београду ухапсила је Б. А. (40) из Београда због постојања основа сумње да је извршио више кривичних дјела разбојништво.
Сумња се да је од 2023. до 2026. године, уз употребу ватреног оружја, из продавница два трговинска ланца у Београду отуђио више од 14.000 евра.
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Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву, пише Блиц.
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