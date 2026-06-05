Младић (27) ухапшен због крађе: Пресретао баке по Новом Саду и тргао им злато са врата

Аутор:АТВ
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Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду расвијетлили су четири тешке крађе, од којих је једна у покушају и ухапсили Д. З. (27) из Жабља, због постојања основа сумње да је извршио ова кривична дјела.
Он се сумњичи да је, у посљедња два мјесеца, на подручју Новог Сада старијим Новосађанкама кидао златне огрлице са врата.
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Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Новом Саду.
(Курир)
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