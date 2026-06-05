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Младић (27) ухапшен због крађе: Пресретао баке по Новом Саду и тргао им злато са врата

Аутор:

АТВ
05.06.2026 16:06

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду расвијетлили су четири тешке крађе, од којих је једна у покушају и ухапсили Д. З. (27) из Жабља, због постојања основа сумње да је извршио ова кривична дјела.

Он се сумњичи да је, у посљедња два мјесеца, на подручју Новог Сада старијим Новосађанкама кидао златне огрлице са врата.

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Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Новом Саду.

(Курир)

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Тагови :

Нови Сад

Крађа

Злато

хапшење

ухапшен мушкарац

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