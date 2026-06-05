МУП уручио признање четворици храбрих грађана

Аутор:АТВ
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Министарство унутрашњих послова Унско-санског кантона уприличило је данас, 5. јуна, пријем за групу грађана који су током недавне трагичне саобраћајне несреће у Бихаћу, ризикујући властиту сигурност, покушали спасити живот младића чији је аутомобил након слијетања са пута завршио у води.
Признање за исказану храброст, хуманост и грађанску одговорност уручено је Ендију Ћехићу, Хамзи Хаџиабдићу, Денису Ајкићу и Мирзи Торомановићу, који су међу првима притекли у помоћ након несреће у којој је живот изгубио њихов суграђанин Мануел Касић.
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Пријему су присуствовали министар унутрашњих послова Унско-санског кантона Аднан Хабибија, замјеник директора Управе полиције Суад Прошић и начелник Прве полицијске станице Аднан Хасић, који су изразили захвалност грађанима на њиховој несебичној реакцији у тренуцима када је свака секунда била драгоцјена.
Како је истакнуто, њихова спремност да без оклијевања помогну човјеку у животној опасности представља примјер вриједности које друштво треба његовати и промовисати. У покушај спашавања укључили су се и Адис Штркљевић те Мирза Фелић, чији је допринос такође посебно истакнут.
Иако, упркос великим напорима присутних грађана, младић није спашен, из Министарства унутрашњих послова наглашавају да њихова борба и одлучност да помогну заслужују најдубље поштовање.
"Њихов чин остаје трајно свједочанство људскости, солидарности и грађанске одговорности. То су вриједности на којима почива свако здраво друштво и због којих можемо бити поносни на наше суграђане", поручио је Хабибија.
МУП УСК још једном је изразио искрено саучешће породици и пријатељима трагично страдалог Мануела Касића, уз поруку подршке у суочавању с ненадокнадивим губитком.
Наглашавају да су храброст, хуманост и спремност на помоћ другоме највеће вриједности једног друштва те да су грађани који су покушали спасити млади живот показали да Бихаћ и УСК имају људе на које могу бити поносни.
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