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МУП уручио признање четворици храбрих грађана

Аутор:

АТВ
05.06.2026 15:06

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Пријем за храбре грађане у МУП-у УСК
Фото: МУП УСК

Министарство унутрашњих послова Унско-санског кантона уприличило је данас, 5. јуна, пријем за групу грађана који су током недавне трагичне саобраћајне несреће у Бихаћу, ризикујући властиту сигурност, покушали спасити живот младића чији је аутомобил након слијетања са пута завршио у води.

Признање за исказану храброст, хуманост и грађанску одговорност уручено је Ендију Ћехићу, Хамзи Хаџиабдићу, Денису Ајкићу и Мирзи Торомановићу, који су међу првима притекли у помоћ након несреће у којој је живот изгубио њихов суграђанин Мануел Касић.

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Пријему су присуствовали министар унутрашњих послова Унско-санског кантона Аднан Хабибија, замјеник директора Управе полиције Суад Прошић и начелник Прве полицијске станице Аднан Хасић, који су изразили захвалност грађанима на њиховој несебичној реакцији у тренуцима када је свака секунда била драгоцјена.

Како је истакнуто, њихова спремност да без оклијевања помогну човјеку у животној опасности представља примјер вриједности које друштво треба његовати и промовисати. У покушај спашавања укључили су се и Адис Штркљевић те Мирза Фелић, чији је допринос такође посебно истакнут.

Иако, упркос великим напорима присутних грађана, младић није спашен, из Министарства унутрашњих послова наглашавају да њихова борба и одлучност да помогну заслужују најдубље поштовање.

"Њихов чин остаје трајно свједочанство људскости, солидарности и грађанске одговорности. То су вриједности на којима почива свако здраво друштво и због којих можемо бити поносни на наше суграђане", поручио је Хабибија.

МУП УСК још једном је изразио искрено саучешће породици и пријатељима трагично страдалог Мануела Касића, уз поруку подршке у суочавању с ненадокнадивим губитком.

Наглашавају да су храброст, хуманост и спремност на помоћ другоме највеће вриједности једног друштва те да су грађани који су покушали спасити млади живот показали да Бихаћ и УСК имају људе на које могу бити поносни.

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Подијели:

Тагови :

Полиција

Саобраћајна несрећа

несрећа

Бихаћ

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