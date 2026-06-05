Овакво стање у БиХ није виђено више од три мјесеца

Аутор:АТВ
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Први пут од почетка сукоба на Блиском истоку, који је почео прије више од три мјесеца, цијене горива на бензинским пумпама у БиХ почеле су да падају испод три КМ по литру.
На појединим пумпама цијена дизела већ је спуштена испод те границе, док се очекује да ће се тренд појефтињења наставити и у наредном периоду.
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Према најновијим подацима, просјечна цијена безоловног бензина 95 у БиХ износи од 2,92 КМ до 2,95 по литру, док се просјечна цијена дизела креће од 2,99 па све до 3,06 КМ по литру, уз осјетне разлике од пумпе до пумпе.
Како је за "Независне новине" рекао Ђорђе Савић, предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске, тренутне цијене горива на пумпама су око три КМ.
"Тренутне цијене горива на бензинским пумпама крећу се око три КМ по литру и то без субвенције Владе Републике Српске, која је и даље на снази. Цијене су тренутно на нивоу улазних набавних цијена, уз урачунате трошкове превоза и максималну трговачку маржу", казао је Савић за "Независне новине".
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Према његовим ријечима, шта ће се дешавати у наредном периоду зависиће прије свега од кретања цијена на свјетском тржишту нафте и нафтних деривата, као и од укупне ситуације на тржишту.
Стручњак за енергетику Алмир Бечаревић истакао је за "Независне новине" да је цијена барела нафте на свјетском тржишту у паду, те да би, уколико се такав тренд настави, гориво ускоро могло да се врати на ниво цијена који је био на снази прије почетка сукоба на Блиском истоку.
"Због пада цијене барела нафте на свјетском тржишту дошло је и до појефтињења горива на бензинским пумпама, гдје се цијена дизела тренутно креће нешто испод три КМ по литру. Цијена барела већ неколико дана је стабилизована на нивоу од око 94 до 95 долара, а тренутне цијене деривата одражавају управо тај ниво. Уколико цијена нафте настави да пада према 80 или чак 70 долара по барелу, колико је износила прије ескалације сукоба на Блиском истоку, можемо очекивати повратак цијена горива на ниво из тог периода", рекао је Бечаревић.
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Он је додао да би пад цијена горива требало да се одрази и на друге производе и услуге чије формирање цијена зависи од трошкова енергената и транспорта.
"Надам се да ће и они који су раније повећавали цијене својих производа због поскупљења нафте и нафтних деривата сада кориговати цијене наниже и приближити их нивоима из фебруара. На тај начин био би поништен ефекат ранијег раста цијена нафте и горива", истиче Бечаревић.
Међутим, уколико, како објашњава, дође до погоршања ситуације на свјетском тржишту и цијена барела поново порасте према 120 долара, можемо очекивати нови раст цијена горива, али и додатни притисак на цијене осталих производа и услуга.
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Подсјећамо, цијене горива у БиХ почеле су да расту након ескалације сукоба на Блиском истоку, која је почела 28. фебруара, када су на појединим бензинским пумпама достизале и готово четири КМ по литру. Међутим, усљед пада цијене нафте на свјетском тржишту, дошло је до постепеног појефтињења нафтних деривата, па се цијене дизела на појединим пумпама тренутно крећу и испод три КМ по литру.
Истовремено, Влада Републике Српске продужила је мјеру директне подршке грађанима и привреди усљед поремећаја на тржишту нафтних деривата до 15. јуна.
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Подсјећамо, Влада Републике Српске је на сједници одржаној 1. априла 2026. године донијела Одлуку о директној подршци, којом је прописано да правна лица, самостални предузетници и физичка лица остварују право на умањење обавезе плаћања приликом куповине безоловног бензина и дизел-горива у износу од 0,10 КМ по литру на бензинским пумпама у Републици Српској.
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