Тежак судар мотора и теретњака, саобраћај потпуно обустављен

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Саобраћајна несрећа се догодила у петак, 5. јуна, у послијеподневним сатима на магистралном путу Гламоч-Млиниште, потврђено је за портал Радиосарајево.ба.

Портпарол Ливањског кантона Славко Кришто је за поменути портал рекао да је ријеч о судару мотоциклисте и теретног моторног возила. "У овој несрећи је мотоциклиста задобио тешке тјелесне повреде", рекао је Славко Кришто. Додао је да увиђај још увијек траје. "Саобраћај је обустављен у потпуности", рекао је Кришто.

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