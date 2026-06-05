Тежак судар мотора и теретњака, саобраћај потпуно обустављен

Аутор:АТВ
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Саобраћајна несрећа се догодила у петак, 5. јуна, у послијеподневним сатима на магистралном путу Гламоч-Млиниште, потврђено је за портал Радиосарајево.ба.
Портпарол Ливањског кантона Славко Кришто је за поменути портал рекао да је ријеч о судару мотоциклисте и теретног моторног возила.
"У овој несрећи је мотоциклиста задобио тешке тјелесне повреде", рекао је Славко Кришто.
Додао је да увиђај још увијек траје.
"Саобраћај је обустављен у потпуности", рекао је Кришто.
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