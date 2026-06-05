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Тежак судар мотора и теретњака, саобраћај потпуно обустављен

Аутор:

АТВ
05.06.2026 14:47

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Тежак судар мотора и теретњака, саобраћај потпуно обустављен
Фото: АТВ

Саобраћајна несрећа се догодила у петак, 5. јуна, у послијеподневним сатима на магистралном путу Гламоч-Млиниште, потврђено је за портал Радиосарајево.ба.

Портпарол Ливањског кантона Славко Кришто је за поменути портал рекао да је ријеч о судару мотоциклисте и теретног моторног возила.

"У овој несрећи је мотоциклиста задобио тешке тјелесне повреде", рекао је Славко Кришто.

Додао је да увиђај још увијек траје.

"Саобраћај је обустављен у потпуности", рекао је Кришто.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Полиција

Гламоч

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