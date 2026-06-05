Додик: Подршка концепту транзиције ОХР-а који су предложили Американци

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да би волио да се јуче затворио ОХР, те да би транзициони пројекат, који предлажу Американци, могао да буде прихватљив уколико би он био и потврђен или поздрављен од стране Савјета безбједности УН.
Додик је изразио наду да ће Сједињене Америчке Државе истрајати у свом концепту транзиције ОХР-а и предаје суверенитета у БиХ.
"Неће нестати њихов утицај, неће нестати утицај ни Европске уније, ни Америке, али ће нестати оно што није прихватљиво цивилизацијски, а то је да један странац може да доноси одлуке и да то постану закони за муслимане", поручио је Додик коментаришући фијаско сједнице ПИК-а и саопштење Амбасаде САД која јавно критикује земље ЕУ.
Додик је истакао да би било добро да високи представник никад није ни постојао.
"Ми сматрамо да је незаобилазно мјесто Савјет безбједности и да се у тој варијанти може некоме дати период од годину дана да у тој транзицији заврши све послове без бонских овлаштења и да напросто ту сувереност преда БиХ", рекао је Додик новинарима из Републике Српске у Санкт Петербургу након разговора са министром спољних послова Русије Сергејом Лавровом.
Након тога, сматра он, БиХ би могла да покаже спремност да разговара о свим отвореним питањима.
Додик је приступ Американаца оцијенио као коректан, јер су, како је навео, јасно рекли да ће преиспитати своје међународно учешће у БиХ.
"Разумијемо страхове Бошњака, али је проблем што они, осокољени причом о подршци Западњака, никада нису хтјели да разумију наше страхове. Сви аранжмани до сада у БиХ, у савезу Бошњаци, муслимани и `Западњаци`, били су против српског интереса и наше позиције у Дејтону, коју смо испоштовали", истакао је Додик.
Он је указао на то да само изворни Дејтон може дати неку врсту шансе БиХ, али да се до тога мора брзо доћи.
Према његовим ријечима, свака врста мрцварења само ће ојачати увјерење да је то немогуће.
Додик је навео да није упознат са детаљима америчког приједлога, али да сматра да би то могао бити слијед пута којим идемо.
"Онда се уплела Француска, прије свега, у договору са Њемачком и Великом Британијом да парирају тој причи о транзиционом периоду. Они сада, због својих односа на другим питањима, покушавају да `ратују` са Америком у том погледу и зато је било неминовно да дође до оваквог исхода", закључио је Додик.
Додик је рекао да се поставља питање - како они завађени мисле да направе рјешење које треба да помири односе у БиХ?
"Кога мирите ви? Па ви сте посвађани, ви не можете ништа. Ви нам показујете да је све оно што је рађено - рађено из неке имагинације, да је све било погрешно и да је стварно стање управо ово што смо гледали у претходна два дана", оцијенио је лидер СНСД-а.
Додик сматра да "ако хоћемо слободу, треба избацити и Нијемце и Французе и Британце и свакога из Брисела због њиховог настојања да одлучује о питањима у БиХ".
"Разумијемо да међународни контекст говори о томе да треба очувати стабилност и мир и мислим да се то може ојачати кроз јачање дејтонске структуре и да је дејтонска структура, без обзира колико пута помињана и у негативном смислу, једина шанса за БиХ", нагласио је Додик.
"Нама је проблем садашња бирократија у Бриселу која се понаша навијачки, као у овом случају Француска, Њемачка и и Енглеска - понашају се навијачки за Бошњаке", рекао је Додик.
Он је закључио да је све што имамо као интервенционизам погрешно.
"Спремни смо на разговоре, ако хоће, ако неће - опет смо спремни на разговоре. Ако ни тада неће - ми ћемо их позвати да разговарају", рекао је Додик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч2
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
18
12
18
08
18
03
18
01
17
53
Тренутно на програму